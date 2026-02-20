Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台：廣東陽江錄4.0級地震 接獲100市民報告有感地震 震動維持數秒

社會
更新時間：14:39 2026-02-20 HKT
發佈時間：14:39 2026-02-20 HKT

據香港天文台的初步分析，2026年2月20日(星期五)下午2時28分廣東陽江發生一次 4.0級地震，震中位於北緯21.75度，東經111.77度附近，即陽江之西南約22公里(即距離香港之西南偏西約260公里)，震源深度約11公里。

香港天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

