黎智英欺詐科技園上訴案 高院下周四宣判

社會
更新時間：13:34 2026-02-20 HKT
發佈時間：13:34 2026-02-20 HKT

壹傳媒集團創辦人黎智英及前行政總監黃偉強涉違反租契，容許力高顧問公司使用位於將軍澳工業邨的蘋果大樓，隱瞞科技園公司近21年。2人經審訊後被裁定兩項欺詐罪成，黎智英被判囚5年9個月、罰款200萬元及被取消擔任公司管理層等資格8年，他不服定罪和刑罰，較早前向高等法院提出上訴。司法機構網頁顯示，該上訴案已排期下周四（2月26日）宣布判決。

黎智英與黃偉強同被控一項欺詐罪，指2人於2016年1月至2020年5月連同周達權及其他人，向科技園隱瞞將軍澳工業邨駿盈街8號並非按租契用途使用，意圖詐騙科技園。黎智英另被控一項欺詐罪，指他於1998年4月至2015年12月隱瞞工業邨公司，該處所非按1995年提案計劃書、工業邨公司與壹傳媒印刷有限公司1995年所訂租契協議，及工業邨公司與蘋果日報印刷公司於1999年所訂租契使用。

案件編號：CACC223/2022
法庭記者：王仁昌

