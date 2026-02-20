Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

護老院六旬翁不滿被指開風扇製噪音 擸刀刺傷院友 求情稱受挑釁衝動犯案 判監20月

更新時間：13:25 2026-02-20 HKT
發佈時間：13:25 2026-02-20 HKT

元朗護老院的院友在去年1月不滿鄰床六旬老翁一直開風扇產生噪音，繼而與對方發生爭執。在初起口角時，院友挑釁老翁「係咪好好打」，老翁一時衝動而取出約20厘米的刀刺向院友胸口，導致院友流血不止。老翁今早在區域法院承認有意圖而傷人罪，辯方求情指被告入住護老院時間不久，尚未習慣生活模式，一時衝動才作出與其性格不乎的行為。暫委法官溫紹明判刑時，念被告早前中風及行動不便，在獄中服刑的苦楚必定比常人高，終判處被告監禁20個月。

官接納有良好品格因衝動犯案

69歲被告麥耀森，報稱退休人士，被控有意圖而傷人罪。控罪指麥於2025年1月17日，在香港新界元朗泰衡街大興大廈2樓康德護老院有限公司內，意圖使顏達明身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

溫官判刑時斥，被告因風扇嘈音問題與院友起爭執，繼而向院友的胸口刺刀之舉，實在極度危險，其行為有機會導致他人致命，案情嚴重。事主在案發後需要留院深切治療部，及依賴呼吸機呼吸，可見事主當時傷勢不輕。惟接納被告有良好品格，僅在多年前有一次罰款的定罪紀錄，念被告行動不便、身體不佳，在獄中服刑的苦楚必定比常人高，何況被告只刺向對方一次，而且僅因一時衝動而犯案，終判處被告監禁20個月。

辯方求情指，案發時被告與事主出現爭執，事主亦有挑釁被告，惟閉路電視顯示，被告刺傷對方後，發現自己鑄成大錯，已即時退後步伐，沒有再向對方進一步攻擊。辯方續稱，被告屬偶發性及一次性的犯案行為，被告已還押一年，身體情況大幅下降。辯方補充，被告早前任職散工，惟在2022年中風，導致行動不便，失去工作能力，而且父母雙亡，遂於2024年入住涉案護老院。案發時由於入住護老院不久，尚未習慣護老院的生活模式，在與鄰床發生爭執後，才作出與其性格不符的行為。

被捕後稱因風扇問題再遭挑釁下揮刀警告

案情指，被告與男事主顏達明是元朗康德護老院的鄰床院友。案發日上午11時許，被告與顏因風扇問題起爭執，顏不滿被告一直開著風扇。二人為此爭執，被告從床位走到鄰床，右手持長約20厘米的刀，繼而在顏面前揮舞。顏試圖擋開不果，被告將刀插入顏的胸口位置，再從顏的胸口拔出刀。護老院職員聽見尖叫聲，即上前捉住被告，並報案求助。

被告在警誡下表示「（顏）係咁鬧我，同逼埋嚟，我先用刀拮佢一下」。被告在錄影會面中透露，二人因電風扇問題起爭執，期間顏挑釁被告，問被告是否「好好打」，被告才取出刀警告顏不要走近自己，被告怕顏衝向自己，故向顏揮動刀，導致刀「輕輕揩到」顏，被告並非有意傷害顏。警方翻查閉路電視紀錄，顯示被告案發時舉起右手持著的一把刀，顏則舉起左手試圖擋開被告，惟被告仍刺向顏一下，顏跌坐在輪椅上，其胸部及腹部位置流血。

顏被送院治理，醫療報告顯示，顏左上腹位置有3厘米刺傷，伴有左側肋軟骨橫斷，另有心包積血及左側血胸，而左側膈肌有穿孔需進行縫合。顏接受手術後，在深切治療部留醫5日，期間需接受呼吸機輔助呼吸，在案發10日後出院。
 

案件編號：DCCC1061/2025
法庭記者：黃巧兒

