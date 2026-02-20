機場二號客運大樓5.27啟用 陳仲尼：中期容量目標為3000萬人次

香港國際機場二號客運大樓（T2）將於5月27日正式啟用，約15間主要營運短途及區域航線的航空公司將分階段進駐。機管局董事會成員、立法會議員陳仲尼預計，T2至今年底可服務1500萬人次旅客，中期目標是將服務量提升至3000萬人次。

T2的啟用時間較原定3月稍為推遲。陳仲尼今早（20日）在電台節目解釋，目前正與航空公司進行多方面測試，包括行李托運系統等，強調啟用時間並不急，最重要是確保所有運作暢通及完善，帶給旅客良好體驗，因此當局決定將啟用日期定於5月27日。

服務較年輕及熟悉科技應用旅客

對於15間航空公司將會陸續進駐T2，陳仲尼透露，兩座客運大樓將發揮分流旅客的作用。T2主要安排短途航線及新進駐的航空公司，包括廉航在內，預計香港快運、香港航空，以及部分以東南亞航線為主的航空公司會率先使用T2。

這些航空公司原本在T1的櫃位將騰空，供更多長途航班或商務旅客使用。T2同時配備新一代智能登記設施，集中服務較年輕及熟悉科技應用的旅客，他們可使用自助方式辦理行李托運及登機手續，流程更具自由性。因此，T2的航空公司櫃位數目將較T1少，期望有助分流，減少旅客過關及安檢的輪候時間，提升整體體驗。

料至今年底約有1500萬人次使用

香港國際機場去年客運量達6100萬人次，按年上升15%。陳仲尼估計，T2啟用初期，至今年底約有1500萬人次使用，隨著運作漸趨成熟，更多航空公司進駐，長遠希望可將服務量提升至接近3000萬人次。機場正力爭今年客運量達到7000萬人次，期望日後T2可分流其中2000萬至3000萬人次，令分流作用更為顯著。

陳仲尼指，T2的中期容量目標為3000萬人次。若運作暢順，客流量理想，未來不排除加開更多設施，屆時服務量甚至可能超過3000萬人次。

