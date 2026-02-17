機場二號客運大樓5.27啟用 15間航空公司陸續進駐

香港國際機場於今日（17日）舉行新春賀歲活動，機管局主席林天福宣布，機場二號客運大樓將於5月27日正式啟用，將有15間航空公司陸續進駐，二號客運大樓可無縫連接一號客運大樓，未來機場快綫到站時一號客運大樓和二號客運大樓將各佔左右，方便遊客。

林天福致辭時表示，二號客運大樓設計活潑、年青化和具科技感，將帶來不同新科技，並有不同自助服務設計，亦會帶來更多餐飲選擇。

他又指，今年農曆新年假期長，有不少旅客來港感受新春氣氛，機場高峰至上周已出現，本港出入境數字多日均超過20萬人次，預計趨勢會延至下周。

陳美寶：去年客運量達6,100萬人次 按年上升15%

運輸及物流局局長陳美寶表示，香港國際機場去年客運量達6,100萬人次，按年上升15%，貨運量達500萬公噸，有望第十五年成為全球最繁忙機場。她又指，三跑啟用後，政府積極開拓航空網絡，吸引各地航空公司，去年本港與智利、厄瓜多爾和波蘭等9個民航伙伴簽訂民航協議，來年期望與10個地方簽訂相關協議，包括南美、中亞、中東和非洲具潛力的地方。

她又提到，二號客運大樓今年啟用後，藉科技感和年輕化設計，吸引新航空公司進駐，帶香港市民到新的旅遊熱點，新客運大樓亦可與一號客運大樓相輔相承，大大提升運力，期望機場客運量可再提升。

記者：曾偉龍

