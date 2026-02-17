Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場二號客運大樓5.27啟用 15間航空公司陸續進駐

社會
更新時間：09:39 2026-02-17 HKT
發佈時間：09:39 2026-02-17 HKT

香港國際機場於今日（17日）舉行新春賀歲活動，機管局主席林天福宣布，機場二號客運大樓將於5月27日正式啟用，將有15間航空公司陸續進駐，二號客運大樓可無縫連接一號客運大樓，未來機場快綫到站時一號客運大樓和二號客運大樓將各佔左右，方便遊客。

林天福致辭時表示，二號客運大樓設計活潑、年青化和具科技感，將帶來不同新科技，並有不同自助服務設計，亦會帶來更多餐飲選擇。

他又指，今年農曆新年假期長，有不少旅客來港感受新春氣氛，機場高峰至上周已出現，本港出入境數字多日均超過20萬人次，預計趨勢會延至下周。

機場二號客運大樓將於5月27日正式啟用，將有15間航空公司陸續進駐。資料圖片
機場二號客運大樓將於5月27日正式啟用，將有15間航空公司陸續進駐。資料圖片

陳美寶：去年客運量達6,100萬人次 按年上升15%

運輸及物流局局長陳美寶表示，香港國際機場去年客運量達6,100萬人次，按年上升15%，貨運量達500萬公噸，有望第十五年成為全球最繁忙機場。她又指，三跑啟用後，政府積極開拓航空網絡，吸引各地航空公司，去年本港與智利、厄瓜多爾和波蘭等9個民航伙伴簽訂民航協議，來年期望與10個地方簽訂相關協議，包括南美、中亞、中東和非洲具潛力的地方。

她又提到，二號客運大樓今年啟用後，藉科技感和年輕化設計，吸引新航空公司進駐，帶香港市民到新的旅遊熱點，新客運大樓亦可與一號客運大樓相輔相承，大大提升運力，期望機場客運量可再提升。

記者：曾偉龍

相關新聞：

機場T2︱二號客運大樓旅遊車候車大堂9.23啟用 設41停車位 24小時開放

專訪│機場二號客運大樓離境大堂最快明年3月啟用 機管局：約有15間航空公司分批進駐
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
16小時前
移英「多仔婆女星」全家低調返港 極大膽自爆閨房秘密 七年抱三有秘訣？
移英「多仔婆女星」全家低調返港 極大膽自爆閨房秘密 七年抱三有秘訣？
影視圈
12小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
14小時前
美專家緊盯春晚人形機械人。 央視
人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯
即時中國
12小時前
電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa
電子拜年必備！10大馬年新春WhatsApp Sticker安全、免費下載 迪士尼/Sanrio/chiikawa
生活百科
18小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
郭羨妮遭指控「片場隨處大便」 首爆20年鬱結曾患嚴重抑鬱症 老公朱少杰竟演過《尋秦記》
郭羨妮遭指控「片場隨處大便」 首爆20年鬱結曾患嚴重抑鬱症 老公朱少杰竟演過《尋秦記》
影視圈
18小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
23小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
投資理財
4小時前