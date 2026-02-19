環團投訴鹹田灣又變垃圾崗 漁護署：初二黃昏前及今早派員巡查 未見嚴重破壞

農曆新年長假期間，西貢多個露營熱點人頭湧湧，早前被指「淪陷」的鹹田灣疑再現露營亂象。環保團體綠色和平在社交平台發文，指年初二（18日）晚發現鹹田灣及西灣一帶營帳數量遠超負荷，衍生非法生火及亂拋垃圾等問題。漁護署今日（19日）表示，自情人節起已加派人手在西貢東熱門露營地點巡邏，初二黃昏前及今早亦有派員到場巡查，認為營地整體情況可控，未見嚴重破壞環境行為。

綠色和平：鹹田灣營帳數量超承載力九倍

綠色和平團隊昨日（18日）年初二晚上實地考察西貢露營熱點，發現鹹田灣及西灣合共有超過500個帳篷，並目擊非法生火及亂拋垃圾等多項涉嫌違反《郊野公園條例》的行為。團隊統計顯示，鹹田灣及西灣當晚分別錄得450個及135個帳篷。根據漁護署資料，兩者均屬「大型營地」，現有帳篷數目超出官方建議營位數目九倍，遠超郊野營地預期承載力。

團隊指出，日間雖有職員向遊客宣傳呼籲，但入夜後環境破壞行為逐漸湧現，卻未見任何政府執法人員巡邏，與當局早前聲稱加派人手駐紮的說法有出入。今早（19日）清晨所見，政府新設的垃圾桶經已爆滿，露營垃圾遍地。綠色和平認為，增設垃圾桶不足以應對龐大人流產生的垃圾量，違反「自己垃圾自己帶走」原則，更加重清潔工負擔。

漁護署：整體情況可控 衞生狀況無問題

漁護署回應事件時表示，自2月14日農曆新年黃金周假期開始，已於西貢東熱門露營地點包括浪茄、西灣、鹹田灣增加巡邏及派員進行宣傳教育，同時增設垃圾收集設施及運送垃圾，食環署亦於鹹田灣公廁安排廁所事務員每日值勤。

署方引述昨日黃昏前及今早現場人員觀察指，雖然鹹田灣及西灣出現的帳篷數目比平日增多，但整體情況可控，營友均在指定露營地點內紮營。署方指秩序、設施及營地衞生狀況沒有出現問題，營友配合部門人員工作，並沒有出現嚴重破壞環境行為。

