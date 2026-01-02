西貢鹹田灣除夕淪陷 帳篷海燈火通明嘈雜 遍地垃圾廁所骯髒欲嘔

本港郊外環境近年成為內地旅客的露營熱點。隨着2025年落幕，不少內地網民趁除夕夜湧往西貢及大嶼山等地露營倒數。網上流傳片段顯示，西貢鹹田灣等地驚現「淪陷」慘況，沙灘及山頭被密密麻麻的露營陣佔領，原本靜謐的自然景觀變得燈火通明、嘈雜不堪。有內地博主發文控訴遊客亂拋垃圾及高歌熱舞，慨嘆這條世界級徒步路綫受遭受傷害。

鹹田灣沙灘變燈海 廁所爆滿垃圾招野豬

周三（31日）除夕夜，多名網民在社交平台「小紅書」上載影片及相片，揭示本港多個營地的混亂景象。其中西貢鹹田灣成為重災區，博主形容沙灘上帳幕「多到找不到自己的」，大批人士開啟強力電筒及營燈，使夜晚的岸邊亮如白晝，甚至有人在深夜「又是唱歌又是跳舞」，喧鬧嘈雜，嚴重破壞大自然寧靜。

更令人憂慮的是，營地到處堆滿垃圾，甚至吸引野豬群前來覓食。拍片者批評部分同場露營人士缺乏公德心，不但亂扔廢物，衛生極差，廁所更因負荷過重而無法正常使用。

在另一社交平台Threads，有網民貼出多張圖，展示鹹田灣遍地垃圾的誇張景象，其中一張照片內拍到一個載滿垃圾、寫有簡體字的大膠袋。最教人不安的是廁所鹹田灣咸田公廁的衞生情況，不僅廁所外一地垃圾，廁所內更是骯髒至極，馬桶遺下大量疑似排泄物，洗手盤滿佈積水和廢棄物，垃圾桶被塞爆，垃圾跌到一地都是，環境之惡劣令人不敢逗留。

據報，除鹹田灣外，西貢灣仔、浪茄、東龍洲、塔門及大嶼山昂平等地，同樣出現密密麻麻的「帳篷海」。

網民哀悼「生態災難」 建議當局收費減人流

有關消息引發兩地網民熱議，不少人感到憤怒與無力，形容此景象為「災難級別」及「生態災難」、「（鹹田灣）變成垃圾灣，悲哀」。另有指，雖然早在去年底已有熱心市民自發組織清潔，但隨着人流湧入，問題已非義工能解決。

有網民提議當局應檢討現行露營政策，包括實施預約制或開始收費，以有效管理及減少人流，並促請有關部門加派人手巡查清理。

事實上，早於去年11月，便有港人在社交平台貼文，指經過西貢鹹田灣時，發現沙灘附近出現大量即棄用品、水樽，洗手槽亦有即食麵渣等，心痛的她自發與女兒沿路清潔，更希望有關部門能夠加派人手巡查及清理。

當時已有市民表示，留意到最近6年以來，香港休憩處附近的草地出現很多垃圾。部份網友對於改善環境感到相當無力，坦言不如直接放棄，「其實好似已經阻止唔到，要污糟到小紅書講呢度係垃圾崗先有機會停」。