簡樸房規管3.1開始接受登記   何永賢：續與營運機構攜手 為告別劣質「劏房」努力

房屋局局長何永賢表示，隨着簡樸房規管在3月1日開始接受登記，過渡性房屋的丙類申請亦會支援受規管影響的分間單位住戶，房屋局會繼續聯同營運機構，攜手為香港社會告別劣質「劏房」而努力。

何永賢今(19日)在社交平台表示，自過渡性房屋投入運作的幾年來，不同項目都為社會提供了支援基層市民、應急緩衝的作用。今年一系列的活動上，相信新舊街坊都能感受到營運機構照顧居民的用心，也感受到項目內濃濃的鄰里情。

盆菜宴、寫揮春為居民送上新年祝福

她又稱，每年春節前後，房屋局過渡性房屋多個項目都會舉辦活動，包括盆菜宴、寫揮春、探訪住戶等。最近她與房屋局副局長戴尚誠分別去了博愛江夏圍村、啟福居、可悅居、普綠軒，感受現場的熱鬧氣氛，並為居民送上新年祝福。

何永賢表示，每次去到過渡性房屋，見到長者因為改善了居住環境、有營運機構關心而笑逐顏開；家長也因為子女提供了更好的環境、有更好的支援而容光煥發；小朋友也因為有更好的成長空間而活潑開朗。她指，日前到博愛江夏圍村，很多小朋友就迎上來問好，並七嘴八舌分享自己的趣事，相信小朋友陽光正面的改變，未來也會成為社會積極的力量。

