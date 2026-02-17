花車巡遊2026︱馬年頭炮花車巡遊 表演團隊載歌載舞 尖沙咀街頭歡聲笑語

大年初一，旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」今晚（17日）在尖沙咀舉行。今年匯演以「開年 開運 開心」為主題，不少市民及旅客下午已提前到場霸位，晚上6時起，15個本地表演團體輪流演出炒熱現場氣氛，衣著裝扮各具特色。晚上8時，12架花車及46支海內外表演巡遊隊伍從文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。巡遊隊伍沿途與市民及旅客熱情互動，送上新春祝福，《星島頭條》將全程直擊！

打頭陣的花車為國泰航空「同心飛躍八十年」，約8時38分到達尖沙咀廣東道，花車展示了兩款經典客機，並以時光為主軸，寓意與香港並肩成長。一眾國泰空少、空姐沿路向市民揮手問好，並祝福大家「新年快樂」。

第二輛花車為香港賽馬會「同心同步同進 馳騁精彩馬年」。為配合今年馬年，花車以3匹金光燦燦的駿馬為主題，車身以金色為主色，象徵馬年朝氣蓬勃，映照香港人的無限活力，隨行亦有8隻醒獅、2條舞龍帶動現場氣氛。

第三、四輛出場的花車，分別是同樣首次參與的香港麥當勞及香港品牌玩具協會。麥當勞花車以經典小火車為造型，紅、黃為主色，車身有薯條作裝飾；香港品牌玩具協會的花車，則以泡泡浴缸為設計概念，12個人氣IP公仔，包括LABUBU、Molly、虎甲人等齊聚花車，供市民打卡留念。

英歌舞掀高潮 旅發局花車壓軸登場

31隊本地、內地及國際表演團體亦隨着花車一同出場，包括16隊內地及國際表演隊伍，其中13隊為首次來港演出。巡遊沿途不乏勁歌熱舞帶動氣氛，除了有輪椅拉丁舞、芭蕾舞、埃及傳統旋轉舞，亦有K-Pop韓風騎馬舞、肚皮舞、中國舞及啦啦隊跳舞表演等。另有來自西安戰士戰旗雜技團在一條長約五米、寬約15厘米的木杠上，做出跳躍動作，不少現場觀眾拍手叫好。

普寧富美青年英歌隊，以及被譽為「中國小小非遺傳承人」的6歲英歌小女孩莊恩琪，在匯演舞台上演國家級非遺英歌舞，眾人手持彩色木棒，配合鑼鼓點和吆喝，雙棒交錯翻轉叩擊，邊走邊舞，掀起整晚高潮。

壓軸登場的花車為旅發局「盛事之都 環球歡聚」，主花車以中式帆船為設計藍本，車上亦有多隻馬仔吉祥物，象徵香港各項活動盛事，包括賽馬、單車節、舞火土耳其等；另一間迷你花車則以香港新地標「啟德體育園」造型登場，車上亦有兩隻馬仔圍繞着欖球。匯演最後以中國香港中國武術龍獅總會作結尾。

上海客為看花車 提早逾4小時到場

傍晚約6時，15隊參與街頭熱身派對的本地表演隊伍陸續到達廣東道，包括長洲飄色、舞蹈團體、管樂團、體操、花式跳繩、魔術團等各類表演，載歌載舞。不少市民紛紛舉起手機拍照，亦有人興奮地與表演團體揮手「Say hi」、擊掌，現場氣氛熱鬧。

來自上海的Yuki與丈夫及3歲女兒下午3時半便到場。她指是在小紅書看到農曆新年期間香港有各種精彩活動，特意前來感受熱鬧氣氛。不過，由於是首次觀看花車巡遊，她笑言未有太多準備，「只有一架嬰兒車，其他沒有準備了，爸爸現在去買些食物」。她大讚首次在香港過年「很開心、很熱鬧」，小朋友對於第一次看花車也很興奮，「因為她很喜歡卡通人物，所以都很期待今晚的花車。」

家長做足準備 拍攝小孩表演

市民許先生亦帶同3個女兒提早到場，他指雖然自己過去曾現場欣賞花車，但小朋友是第一次近距離觀看，「她們最期待觀看花車，因為過往甚少有機會近距離欣賞，都好新鮮」。他稱剛到場不久，人流不算太多，相信會「越夜越熱鬧」。他又謂目前位置視野不錯，能清楚看到巡遊路線，又坦言未有太多準備，計劃觀賞完主要節目後便迅速離開，「始終太多人，打算睇完就離開，都食咗嘢先過嚟。」

另有不少家長為支持子女演出，提早到場等候，更準備了應援燈牌打氣。陳太表示，她與十多位家長下午2時半便到場霸位，希望能清楚拍攝子女表演，「因為是第一年參加，見到她們練習很久，終於可以展現努力成果，所以很想親身支持小朋友，希望可以有精彩的演出」。她稱已做足準備，帶備摺凳、多個流動電源、小蛋糕及水，「打算待演出結束後，再與小朋友出去食返餐好嘅」，又笑言最重要是確保手機電力充足，可以拍到小朋友的表演。

相關新聞：

農曆新年︱明日近60隊伍參與新春花車巡遊 意大利奇幻恐龍與中國夜光龍雙龍匯演

旅發局大年初一新春花車匯演 12架花車率先預覽

市民旅客可於巡遊路線沿途的指定位置免費觀賞，包括廣東道、海防道及彌敦道一帶，亦可透過旅發局 Discover Hong Kong YouTube 及無綫電視翡翠台收看現場直播，無論身處何方都可一同感受新春熱鬧氣氛。

今年共有16隊來自多個國家及地區的中國內地及國際表演團隊，包括：中國內地、意大利、法國、西班牙、美國、加拿大、澳洲、土耳其、菲律賓、印度和埃及等。其中13隊首次來港演出，陣容鼎盛。

由即日起至元宵( 3月3日）期間，旅發局亦聯同業界於尖沙咀不同位置，掛上紅燈籠及新春燈飾，並於每晚6時至11時亮燈，以增添新春氣氛。

延續匯演精彩 花車初二起展示表演首度進駐啟德

由年初二（18日）起，花車與表演團隊將於全城多區展出與演出，延續匯演精彩。其中8輛花車會首度於啟德體育園展出，年初二及年初三( 18日及19日）更有多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技。旅發局亦已推出一站式新春節慶專頁 （https://www.discoverhongkong.com/tc/what-snew/events/chinese-new-year.html），搜羅全城賀歲活動，並提供景點及交通安排等資訊，方便旅客提早計畫新春行程，體驗香港的節慶文化。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙、何家豪、吳艷玲