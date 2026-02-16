農曆新年︱明日近60隊伍參與新春花車巡遊 意大利奇幻恐龍與中國夜光龍雙龍匯演

香港旅遊發展局今年特別以「福運全城」為主題，圍繞「福」、「運」、「順」及「富」四大祝願，寓意「五福臨門」、「鴻運當頭」、「順風順水」及「花開富貴」，誠邀世界各地旅客來港賀歲，親身體驗全城多姿多彩的新春活動。

初一新春巡遊匯演 近60隊花車及表演隊伍帶來國際派對

旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（17日）晚上在尖沙咀舉行。今年匯演以「開年 開運 開心」為主題，近60隊花車及表演隊伍將帶來一場國際派對，沿途與市民及旅客熱情互動，送上新春祝福。

巡遊隊伍當晚8時從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演開始前，約下午6時將有15個本地表演團體輪流演出，涵蓋舞獅、舞龍、花式跳繩、街舞、魔術等，率先炒熱現場氣氛。

市民旅客可於巡遊路線沿途的指定位置免費觀賞，包括廣東道、海防道及彌敦道一帶，亦可透過旅發局 Discover Hong Kong YouTube 及無綫電視翡翠台收看現場直播，無論身處何方都可一同感受新春熱鬧氣氛。

今年共有16隊來自多個國家及地區的中國內地及國際表演團隊，包括：中國內地、意大利、法國、西班牙、美國、加拿大、澳洲、土耳其、菲律賓、印度和埃及等。其中13隊首次來港演出，陣容鼎盛。

農曆新年是香港每年最重要節慶之一，旅發局希望透過大型賀歲活動和節慶佈置，營造濃厚節日氣氛，為市民及旅客帶來更豐富的節日體驗。

巡遊匯演當晚除了可欣賞花車和表演隊伍的精彩演出外，市民旅客亦可留意尖沙咀一帶的節日佈置，特別是巡遊路線沿途的紅燈籠、新春燈飾及燈光效果。

由即日起至元宵( 3月3日）期間，旅發局亦聯同業界於尖沙咀不同位置，掛上紅燈籠及新春燈飾，並於每晚6時至11時亮燈，以增添新春氣氛。

延續匯演精彩 花車初二起展示表演首度進駐啟德

由年初二（18日）起，花車與表演團隊將於全城多區展出與演出，延續匯演精彩。其中8輛花車會首度於啟德體育園展出，年初二及年初三( 18日及19日）更有多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技。旅發局亦已推出一站式新春節慶專頁 （https://www.discoverhongkong.com/tc/what-snew/events/chinese-new-year.html），搜羅全城賀歲活動，並提供景點及交通安排等資訊，方便旅客提早計畫新春行程，體驗香港的節慶文化。