林村許願節︱市民三代同堂拋寶牒 新春市集人流勝舊年 檔主有信心「小賺」

社會
更新時間：16:39 2026-02-17 HKT
發佈時間：16:39 2026-02-17 HKT

「香港許願節2026」由今日（17日）大年初一起至3月3日（正月十五）在大埔林村許願廣場舉行。《星島頭條》記者今午現場所見，不少市民和遊客圍繞許願樹抛寶牒許願，以及在場內賽馬會的「拉頭馬」佈景拍照，旁邊的新春市集在雨後亦出現人流。

三代同堂感受氣氛 盼子女認識傳統文化

連續四五年到林村抛寶牒的譚小姐與女兒一同到來，她稱每年來此祈求好運已成新春習慣，希望來年比上年更好。嘗試抛寶牒數次的7歲女兒今日悉心打扮，身穿漢服的她直言抛寶牒不容易，需要母親抱起，多試幾次才能成功。

黃先生三代同堂，齊到林村感受新年氣氛。他稱上次來林村抛寶牒已是11年前，今次再來是因為7歲的兒子已長大，可以三代同堂前來。黃太表示，今天趁初一與家人一同前來感受喜慶氣氛，亦希望兒子認識中國傳統文化，而今天雖然有雨，仍然有不少人來到現場，反而感覺熱鬧。兒子亦祝願大家「新年快樂、馬到成功」。

市集人流勝去年 檔主指消費保守盼「小賺」

今年大會續設新春市集，共有48個乾貨攤位、美食廣場16個攤位、8個遊戲攤位。飲品店負責人陳小姐表示，早上的雨勢影響人流，但雨後情況改善，人流及遊客均較去年多，惟顧客消費相對保守，傾向觀望，「可能個場大，會行勻才回來買」。面對經營壓力，她期望整體生意能勝過去年，相信今年生意可「打和」，亦有信心小賺。

有售賣新春飾品的Meow handmade負責人謝小姐表示，今日是許願節首天，需時觀察，因此未能預計今年生意。她希望遊客心情開心一些，更願意消費，暫見人流勝過去年，相信與政府宣傳有關，而即使今年市道並不熱烈，但她相信市民在新春佳節會更願意消費。

除了抛寶牒和新春市集，許願節夜間會增加燈光效果，擺設燈籠和發光燈飾供市民打卡拍照，例如發光的許願樹、「年年有餘」燈籠陣，以及許願長廊的大型心形裝飾等。今年寶牒價格維持50元。

記者：曾偉龍

攝影：汪旭峰

 

