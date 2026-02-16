涉於學校女廁偷窺女同學 16歲男學生獲准保釋至4.21再訊

16歲男學生涉去年在黃大仙某中學女廁內偷窺女同學，被控一項窺淫罪，今於九龍城裁判法院首次提堂。裁判官曾宗堯應申請押後案件至4月21日再訊，待辯方索取文件及提供法律意見。期間男學生獲准以500元保釋候訊，不得接觸控方證人。

被告朱家諾，報稱學生，被控於2025年12月11日，在香港九龍黃大仙某中學二樓女廁內暗中觀察X，而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會該X是否同意被他觀察。

案件編號：KCCC513/2026

本報記者