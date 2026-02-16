Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高院頒令「正生書院」母公司清盤 另須支付律政司60萬元訟費

社會
更新時間：10:43 2026-02-16 HKT
發佈時間：10:43 2026-02-16 HKT

戒毒寄宿私立中學「正生書院」前年7月正式停運，4名男董事涉嫌詐騙半億元捐款被捕，3名已離港董事：正生書院校長陳兆焯、正生會創辦人林希聖和陳友志正被警方通緝。政府曾發聲明強烈譴責正生會包庇在逃前董事，姑息養奸。律政司司長早前入稟高等法院呈請「正生書院」母公司「基督教正生會有限公司」清盤，暫委法官林展程今頒布書面判詞，正式頒令「基督教正生會有限公司」清盤，另下令正生會需支付60萬元訟費。

律政司司長於2025年9月22日入稟高等法院呈請「正生書院」母公司「基督教正生會有限公司」（Christian Zheng Sheng Association Limited）清盤。高等法院暫委法官林展程今頒布書面判詞，透露「基督教正生會有限公司」欠款逾6144萬元未付予禁毒基金會。根據保安局禁毒局網頁顯示，禁毒基金會是依據《公司條例》（第622章）註冊的非牟利有限公司，基金會設有管理委員會，由保安局常任秘書長出任主席。

案件編號：HCCW595/2025
法庭記者：劉曉曦

