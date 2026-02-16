消委會香水︱法國ASTIER檢出塑化劑 2款檢出歐盟禁用鈴蘭醛 $149 Adopt媲美$1600 CHANEL？
發佈時間：10:00 2026-02-16 HKT
不論上班、約會或社交場合，不少人均喜歡透過選用不同的香水突顯個人風格。消委會測試40款樣本，包括淡香水、古龍水和淡香精，結果顯示整體成分安全水平較消委會於2018年的同類檢測有明顯改善，當中約9成半樣本沒有檢出歐盟禁用物質。不過，消委會仍發現1款樣本 (ASTIER de VILLATTE Elixir du Docteur Flair Cologne, EDC5) 檢出塑化劑，有2款則被檢出已被歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛（BMHCA）。下文整理消委會測試背景、5星推薦產品、評測結果分析及專家建議，助您全面了解香水安全資訊！
了解消委會香水安全評測報告背景
消委會（消費者委員會）進行是次香水評測，旨在評估市面上香水產品的安全性，特別關注長期使用香水對消費者健康的影響。是次評測結果亦與2018年首次的香水測試作比較，以審視行業的改善質素。
是次評測的樣本於2025年9月至10月期間購入，而相關報告刊載於2026年的《選擇》月刊592期。40款香水樣本由消委會指定購物員「以一般消費者身份在市面上購買」，採購地點涵蓋百貨公司、化妝品用品店、品牌專門店及網上平台。
評測參考了歐盟《化妝品條例》及內地《化妝品安全技術規範》(2015年版) 的相關要求。測試項目包括鄰苯二甲酸酯類塑化劑（Phthalates）、人造麝香、香料致敏物質，並檢視樣本的標籤資料。報告分析評論基於實驗室試驗結果，並於有需要時加入特別安排試用者的意見和專業人士的評論。
消委會推薦的5星香水產品名單
根據消委會報告的總評分（滿分5星），以下香水產品獲得最高評級：
淡香精 (Eau de Parfum, EDP):
- Byredo Alto Astral (50毫升，約$1,550)
- CLEAN CLASSIC Strawberry Fields (60毫升，約$640)
- Maison Margiela Fragrances REPLICA Soul of the Forest (100毫升，約$1,760)
- PRADA OLFACTORIES - CARGO DE NUIT (100毫升，約$2,780)
- CHANEL CHANCE EAU SPLENDIDE (100毫升，約$1,620)
- LE LABO EUCALYPTUS 20 (100毫升，約$2,550)
- Estee Lauder Blushing Sands Eau de Parfum Spray (100毫升，約$1,630)
- Chloé L’EAU DE PARFUM LUMINEURSE (100毫升，約$1,540)
- BURBERRY GOLDEN HAZE (100毫升，約$2,000)
- adopt Feel the air eau de parfum (30毫升，約$149)
古龍水 (Eau de Cologne, EDC):
- CELINE COLOGNE CÉLESTE (250毫升，約$2,700)
- GUERLAIN LES COLOGNES COLOGNE DU PARFUMEUR (100毫升，約$1,050)
- Bath & Body Works EAU SO NAVY (100毫升，約$488)
淡香水 (Eau de Toilette, EDT):
- THE BODY SHOP TENDER TONKA (50毫升，約$299)
- Elizabeth Arden 白茶丁香花淡香水 White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray (100毫升，約$525)
- Issey Miyake L'Eau d'Issey Solar Violet (Intense) (100毫升，約$1,170)
- GIORGIO ARMANI Beauty LES EAUX IRIS BLEU (100毫升，約$1,870)
- Marks & Spencer DISCOVER WHITE JASMINE (100毫升，約$129)
消委會香水評測的關鍵結果分析
整體安全表現顯著改善
是次消委會香水測試的整體安全表現較2018年有顯著改善。9成半樣本未檢出歐盟禁用物質，受關注物質的種類和數量均有減少，標籤資料亦更為完善。
塑化劑（Phthalates）檢測結果
全部樣本均未檢出歐盟和內地禁用的7種塑化劑 (DBP、DEHP、DMEP、DIPP、DnPP、DnIPP及BBP) 及DMP。值得留意的是，只有1款樣本 (ASTIER de VILLATTE Elixir du Docteur Flair Cologne, EDC5) 檢出0.64%的DEP，該物質目前在歐盟及內地未有使用上限。與2018年相比，含DEP的樣本數目和檢出量均明顯下降，顯示行業在控制塑化劑方面的努力。
香料致敏物質的普遍性與風險
除1款樣本 (a ddct Warm Afternoon, EDP11) 外，其餘39款樣本均檢出1至10種香料致敏物質。有2款樣本 (OHANA MAHAALO 奇幻夢境 Halia nohea, EDC9; 和 Scent With You Eau De Toilette – No.18, EDT10) 檢出歐盟禁用的香料致敏物鈴蘭醛 (BMHCA)，檢出量分別為0.047%和0.25%。
另有4款樣本 (EDC8: ACQUA DI PARMA COLONIA EAU DE COLOGNE; EDP15: YSL BEAUTÉ LIBRE Eau De Parfum; EDP21: CREED ELADARIA; EDT9: LOEWE AGUA MIAMI) 的香料致敏物質總量超過5%，介乎5.597%至9.749%。檸檬烯 (Limonene) 是檢出頻率最高的致敏物 (34款樣本)，其次是芳樟醇 (Linalool) (33款樣本)。
人造麝香符合歐盟要求
是次評測的全部香水樣本均符合歐盟有關人造麝香的要求，未檢出歐盟禁用的傘花麝香、西藏麝香和葵子麝香。有19款樣本檢出1至2種人造麝香類化合物。
其中，PRADA OLFACTORIES - CARGO DE NUIT (EDP4) 和 philosophy pure grace (EDT6) 檢出酮麝香；PENHALIGON'S QUERCUS (EDC7) 和 adopt Feel the air eau de parfum (EDP10) 檢出吐納麝香。另外，有17款樣本檢出佳樂麝香 (HHCB)，但只有1款樣本 (narciso rodriguez NARCISO eau de parfum radiante, EDP12) 在成分列表上標示了該成分。歐盟相關標示要求將於2026年7月31日起對新產品生效。
標籤資料有待改善
有2款樣本 （a ddct Warm Afternoon, EDP11）; 和（Scent With You Eau De Toilette – No.18, EDT10）未以中文或英文標示詳細成分列表，未能符合歐盟要求。部分樣本亦欠缺重要資料，例如致敏成分及使用期限。在20款有標示使用期資料的樣本以外，其餘樣本則沒有提供；同時，有20款樣本未有在包裝上以中文及/或英文標示相關警告字句。
專家解讀香水潛在風險與效應
香水與個人特質及回憶
專家指出，香水能夠反映一個人的性格，例如「性格剛強的人通常會使用味道濃烈的香水；而使用清香、淡香的人，感覺較為平易近人」。同時，氣味具備「勾起回憶」的能力，賦予香水超越純粹氣味的意義。
致敏原的「雞尾酒效應」
專家提醒，「化妝品中多種致敏原的累積效應會顯著增加使用的健康風險：當多種香料致敏原混合使用時，會令身體對單一化合物的誘導和激發反應增加」。這意味著同時接觸多種致敏物質，其負面影響可能被放大。
檸檬烯和芳樟醇的氧化問題
檸檬烯和芳樟醇這兩種常見的香料成分，在接觸空氣後會氧化，轉化成致敏性較高的物質，增加了使用者出現過敏反應的風險。
鈴蘭醛（BMHCA）的潛在危害
鈴蘭醛 (BMHCA) 屬於已知的接觸性致敏物，亦被列為第1B類生殖毒性物質，並評估為潛在的內分泌干擾物。其潛在危害不容忽視，特別是對於敏感人群。
香水經呼吸吸入的健康風險
香水噴灑時會形成微細霧化小滴，增加了經呼吸吸入的機會。這對有氣管敏感或哮喘的人士尤其重要，因可能引發過敏反應或不適。
消委會選購及使用香水的實用建議
選購香水時的注意事項
- 注重健康考量：除了喜愛的香氣，更應注意香水長期使用會否對健康造成負擔。
- 敏感肌膚人士：敏感肌膚或曾對香料過敏人士，應特別留意產品是否含有多種香料致敏原，因其「雞尾酒效應」可能增加健康風險。
- 鼻敏感嚴重人士：可考慮選擇含較少或不含致敏物質的香水。
- 孕婦及計劃懷孕人士：計劃懷孕、孕婦、正值妊娠或哺乳期婦女，應留意並小心使用含有BMHCA之產品。
- 濕疹患者：患有濕疹或曾對香料或防腐劑過敏人士，應選購清楚標示成分的產品。
- 先試用產品：建議先領取心儀香水產品的樣本試用，觀察皮膚是否出現不良反應。
正確使用香水的方法
- 噴灑距離：噴香水時應保持約15厘米距離，讓香水均勻落在皮膚上，避免集中於單一區域。
- 理想噴灑部位：建議將香水噴在溫度較高的脈搏點，如手腕內側、頸部兩側或鎖骨處、耳後、手肘內側，有助於香氣擴散。
- 保持空氣流通：保持空氣流通，避免大量吸入氣霧，尤其是有氣管敏感或哮喘等問題的人士。
- 避免接觸敏感部位：避免噴向臉部及眼睛。
- 防止食物污染：避免污染食物和飲品。
- 皮膚敏感人士替代方案：皮膚敏感人士如有需要，可考慮噴於衣物上，但需留意衣服的顏色和物料是否合適，以免留下顏色痕跡。
- 特殊群體注意：孕婦、哺乳期婦女、家有嬰幼兒的家庭，建議慎用或考慮暫時避免使用香水。
- 寵物家庭警示：有寵物家庭需注意，貓狗嗅覺較人類靈敏，濃烈香水味道可能過度刺激牠們。
香水的保存與其他建議
- 留意使用期：留意產品建議使用期，過期產品所含香料物質可能因氧化而衍生致敏度較高的物質。
- 妥善保存：避免把香水存放於炎熱潮濕的地方，以減低產品內香料致敏物質的氧化，應將香水直立放置在陰暗處。
- 過敏反應處理：噴香水後若出現紅腫、痕癢、脫皮甚至刺痛等過敏反應，應立即停止使用。