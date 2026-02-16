消委會香水︱法國ASTIER檢出塑化劑 2款檢出歐盟禁用鈴蘭醛 $149 Adopt媲美$1600 CHANEL？

不論上班、約會或社交場合，不少人均喜歡透過選用不同的香水突顯個人風格。消委會測試40款樣本，包括淡香水、古龍水和淡香精，結果顯示整體成分安全水平較消委會於2018年的同類檢測有明顯改善，當中約9成半樣本沒有檢出歐盟禁用物質。不過，消委會仍發現1款樣本 (ASTIER de VILLATTE Elixir du Docteur Flair Cologne, EDC5) 檢出塑化劑，有2款則被檢出已被歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛（BMHCA）。下文整理消委會測試背景、5星推薦產品、評測結果分析及專家建議，助您全面了解香水安全資訊！

了解消委會香水安全評測報告背景

消委會（消費者委員會）進行是次香水評測，旨在評估市面上香水產品的安全性，特別關注長期使用香水對消費者健康的影響。是次評測結果亦與2018年首次的香水測試作比較，以審視行業的改善質素。

是次評測的樣本於2025年9月至10月期間購入，而相關報告刊載於2026年的《選擇》月刊592期。40款香水樣本由消委會指定購物員「以一般消費者身份在市面上購買」，採購地點涵蓋百貨公司、化妝品用品店、品牌專門店及網上平台。

評測參考了歐盟《化妝品條例》及內地《化妝品安全技術規範》(2015年版) 的相關要求。測試項目包括鄰苯二甲酸酯類塑化劑（Phthalates）、人造麝香、香料致敏物質，並檢視樣本的標籤資料。報告分析評論基於實驗室試驗結果，並於有需要時加入特別安排試用者的意見和專業人士的評論。

消委會推薦的5星香水產品名單

根據消委會報告的總評分（滿分5星），以下香水產品獲得最高評級：

淡香精 (Eau de Parfum, EDP):

Byredo Alto Astral (50毫升，約$1,550)

CLEAN CLASSIC Strawberry Fields (60毫升，約$640)

Maison Margiela Fragrances REPLICA Soul of the Forest (100毫升，約$1,760)

PRADA OLFACTORIES - CARGO DE NUIT (100毫升，約$2,780)

CHANEL CHANCE EAU SPLENDIDE (100毫升，約$1,620)

LE LABO EUCALYPTUS 20 (100毫升，約$2,550)

Estee Lauder Blushing Sands Eau de Parfum Spray (100毫升，約$1,630)

Chloé L’EAU DE PARFUM LUMINEURSE (100毫升，約$1,540)

BURBERRY GOLDEN HAZE (100毫升，約$2,000)

adopt Feel the air eau de parfum (30毫升，約$149)

古龍水 (Eau de Cologne, EDC):

CELINE COLOGNE CÉLESTE (250毫升，約$2,700)

GUERLAIN LES COLOGNES COLOGNE DU PARFUMEUR (100毫升，約$1,050)

Bath & Body Works EAU SO NAVY (100毫升，約$488)

淡香水 (Eau de Toilette, EDT):

THE BODY SHOP TENDER TONKA (50毫升，約$299)

Elizabeth Arden 白茶丁香花淡香水 White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray (100毫升，約$525)

Issey Miyake L'Eau d'Issey Solar Violet (Intense) (100毫升，約$1,170)

GIORGIO ARMANI Beauty LES EAUX IRIS BLEU (100毫升，約$1,870)

Marks & Spencer DISCOVER WHITE JASMINE (100毫升，約$129)

消委會香水評測的關鍵結果分析

整體安全表現顯著改善

是次消委會香水測試的整體安全表現較2018年有顯著改善。9成半樣本未檢出歐盟禁用物質，受關注物質的種類和數量均有減少，標籤資料亦更為完善。

塑化劑（Phthalates）檢測結果

全部樣本均未檢出歐盟和內地禁用的7種塑化劑 (DBP、DEHP、DMEP、DIPP、DnPP、DnIPP及BBP) 及DMP。值得留意的是，只有1款樣本 (ASTIER de VILLATTE Elixir du Docteur Flair Cologne, EDC5) 檢出0.64%的DEP，該物質目前在歐盟及內地未有使用上限。與2018年相比，含DEP的樣本數目和檢出量均明顯下降，顯示行業在控制塑化劑方面的努力。

香料致敏物質的普遍性與風險

除1款樣本 (a ddct Warm Afternoon, EDP11) 外，其餘39款樣本均檢出1至10種香料致敏物質。有2款樣本 (OHANA MAHAALO 奇幻夢境 Halia nohea, EDC9; 和 Scent With You Eau De Toilette – No.18, EDT10) 檢出歐盟禁用的香料致敏物鈴蘭醛 (BMHCA)，檢出量分別為0.047%和0.25%。

另有4款樣本 (EDC8: ACQUA DI PARMA COLONIA EAU DE COLOGNE; EDP15: YSL BEAUTÉ LIBRE Eau De Parfum; EDP21: CREED ELADARIA; EDT9: LOEWE AGUA MIAMI) 的香料致敏物質總量超過5%，介乎5.597%至9.749%。檸檬烯 (Limonene) 是檢出頻率最高的致敏物 (34款樣本)，其次是芳樟醇 (Linalool) (33款樣本)。

人造麝香符合歐盟要求

是次評測的全部香水樣本均符合歐盟有關人造麝香的要求，未檢出歐盟禁用的傘花麝香、西藏麝香和葵子麝香。有19款樣本檢出1至2種人造麝香類化合物。

其中，PRADA OLFACTORIES - CARGO DE NUIT (EDP4) 和 philosophy pure grace (EDT6) 檢出酮麝香；PENHALIGON'S QUERCUS (EDC7) 和 adopt Feel the air eau de parfum (EDP10) 檢出吐納麝香。另外，有17款樣本檢出佳樂麝香 (HHCB)，但只有1款樣本 (narciso rodriguez NARCISO eau de parfum radiante, EDP12) 在成分列表上標示了該成分。歐盟相關標示要求將於2026年7月31日起對新產品生效。

標籤資料有待改善

有2款樣本 （a ddct Warm Afternoon, EDP11）; 和（Scent With You Eau De Toilette – No.18, EDT10）未以中文或英文標示詳細成分列表，未能符合歐盟要求。部分樣本亦欠缺重要資料，例如致敏成分及使用期限。在20款有標示使用期資料的樣本以外，其餘樣本則沒有提供；同時，有20款樣本未有在包裝上以中文及/或英文標示相關警告字句。

專家解讀香水潛在風險與效應

香水與個人特質及回憶

專家指出，香水能夠反映一個人的性格，例如「性格剛強的人通常會使用味道濃烈的香水；而使用清香、淡香的人，感覺較為平易近人」。同時，氣味具備「勾起回憶」的能力，賦予香水超越純粹氣味的意義。

致敏原的「雞尾酒效應」

專家提醒，「化妝品中多種致敏原的累積效應會顯著增加使用的健康風險：當多種香料致敏原混合使用時，會令身體對單一化合物的誘導和激發反應增加」。這意味著同時接觸多種致敏物質，其負面影響可能被放大。

檸檬烯和芳樟醇的氧化問題

檸檬烯和芳樟醇這兩種常見的香料成分，在接觸空氣後會氧化，轉化成致敏性較高的物質，增加了使用者出現過敏反應的風險。

鈴蘭醛（BMHCA）的潛在危害

鈴蘭醛 (BMHCA) 屬於已知的接觸性致敏物，亦被列為第1B類生殖毒性物質，並評估為潛在的內分泌干擾物。其潛在危害不容忽視，特別是對於敏感人群。

香水經呼吸吸入的健康風險

香水噴灑時會形成微細霧化小滴，增加了經呼吸吸入的機會。這對有氣管敏感或哮喘的人士尤其重要，因可能引發過敏反應或不適。

消委會選購及使用香水的實用建議

選購香水時的注意事項

注重健康考量 ：除了喜愛的香氣，更應注意香水長期使用會否對健康造成負擔。

：除了喜愛的香氣，更應注意香水長期使用會否對健康造成負擔。 敏感肌膚人士 ：敏感肌膚或曾對香料過敏人士，應特別留意產品是否含有多種香料致敏原，因其「雞尾酒效應」可能增加健康風險。

：敏感肌膚或曾對香料過敏人士，應特別留意產品是否含有多種香料致敏原，因其「雞尾酒效應」可能增加健康風險。 鼻敏感嚴重人士 ：可考慮選擇含較少或不含致敏物質的香水。

：可考慮選擇含較少或不含致敏物質的香水。 孕婦及計劃懷孕人士 ：計劃懷孕、孕婦、正值妊娠或哺乳期婦女，應留意並小心使用含有BMHCA之產品。

：計劃懷孕、孕婦、正值妊娠或哺乳期婦女，應留意並小心使用含有BMHCA之產品。 濕疹患者 ：患有濕疹或曾對香料或防腐劑過敏人士，應選購清楚標示成分的產品。

：患有濕疹或曾對香料或防腐劑過敏人士，應選購清楚標示成分的產品。 先試用產品：建議先領取心儀香水產品的樣本試用，觀察皮膚是否出現不良反應。

正確使用香水的方法

噴灑距離 ：噴香水時應保持約15厘米距離，讓香水均勻落在皮膚上，避免集中於單一區域。

：噴香水時應保持約15厘米距離，讓香水均勻落在皮膚上，避免集中於單一區域。 理想噴灑部位 ：建議將香水噴在溫度較高的脈搏點，如手腕內側、頸部兩側或鎖骨處、耳後、手肘內側，有助於香氣擴散。

：建議將香水噴在溫度較高的脈搏點，如手腕內側、頸部兩側或鎖骨處、耳後、手肘內側，有助於香氣擴散。 保持空氣流通 ：保持空氣流通，避免大量吸入氣霧，尤其是有氣管敏感或哮喘等問題的人士。

：保持空氣流通，避免大量吸入氣霧，尤其是有氣管敏感或哮喘等問題的人士。 避免接觸敏感部位 ：避免噴向臉部及眼睛。

：避免噴向臉部及眼睛。 防止食物污染 ：避免污染食物和飲品。

：避免污染食物和飲品。 皮膚敏感人士替代方案 ：皮膚敏感人士如有需要，可考慮噴於衣物上，但需留意衣服的顏色和物料是否合適，以免留下顏色痕跡。

：皮膚敏感人士如有需要，可考慮噴於衣物上，但需留意衣服的顏色和物料是否合適，以免留下顏色痕跡。 特殊群體注意 ：孕婦、哺乳期婦女、家有嬰幼兒的家庭，建議慎用或考慮暫時避免使用香水。

：孕婦、哺乳期婦女、家有嬰幼兒的家庭，建議慎用或考慮暫時避免使用香水。 寵物家庭警示：有寵物家庭需注意，貓狗嗅覺較人類靈敏，濃烈香水味道可能過度刺激牠們。

香水的保存與其他建議

留意使用期 ：留意產品建議使用期，過期產品所含香料物質可能因氧化而衍生致敏度較高的物質。

：留意產品建議使用期，過期產品所含香料物質可能因氧化而衍生致敏度較高的物質。 妥善保存 ：避免把香水存放於炎熱潮濕的地方，以減低產品內香料致敏物質的氧化，應將香水直立放置在陰暗處。

：避免把香水存放於炎熱潮濕的地方，以減低產品內香料致敏物質的氧化，應將香水直立放置在陰暗處。 過敏反應處理：噴香水後若出現紅腫、痕癢、脫皮甚至刺痛等過敏反應，應立即停止使用。

