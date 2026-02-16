Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

送蛇迎馬 賽馬會公眾騎術學校 助市民認識馬匹

社會
送蛇迎馬，市民如想親身接觸馬匹，可考慮報名參觀公眾騎術學校。賽馬會轄下有三間公眾騎術學校，分別位於屯門、鯉魚門及薄扶林。其中薄扶林公眾騎術學校於1978年創建，去年秋季完成重建。

薄扶林公眾騎術學校 去年完成重建

香港賽馬會馬術事務助理吳湋源表示，照顧馬隻的日常工作從餵食開始，早上七時就會開始分放飼料和草給馬匹食用。馬匹一日多餐，除了草和飼料，飼養員也會以紅蘿蔔或薄荷糖作爲食物獎勵，馬匹進食後便要為牠們擦拭身體，然後安排牠們前往騎術學校課堂，隨後清理馬格和各種用具。

吳又指，若市民第一次接觸馬匹，建議要有熟悉馬匹人士的陪同，保持一定距離，觀察馬匹動態，並注意不要站在馬的嘴前或身後。

他形容馬匹性格各異，有些很乖巧聽話，有些不善社交，有些很貪玩，也有豐富情感表現。一般來説，馬匹好奇時會探頭四處張望，轉動耳朵，高興時耳朵會傾前，心情欠佳時，耳朵會向後貼著頸背，馬匹還可以看出照顧自己的人的經驗和能力，如果對方經驗尚淺，可能就不太配合，但通常只要慢慢和馬匹互相了解熟悉之後，情況就會改善。

他提到，薄扶林公眾騎術學校的馬匹年紀介乎5到20歲，基本都在外地進行過訓練，又經教練篩選，性情溫和。

至於入行經過，吳湋源指，自己原本不是從事照顧動物工作，但從小到大就對馬有興趣，也接觸過騎馬，看到有相關職位，便入了行。他說，做這行要有獨立工作的能力，照顧馬匹也要細心，形容自己每天和馬匹接觸，「就像家人一樣」，觀察馬匹成長變化的過程十分開心。

