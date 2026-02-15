農曆新年︱內地長假期首日 故宮館埃及展受歡迎 豪客使$5萬廣東道買名牌

今日年廿八（15日）是內地農曆新年長假期首日，鄰近西九高鐵站的西九文化區吸引不少旅客到訪，尖沙咀廣東道名店門前亦排起長龍，有旅客一家六口已消費5萬元，買了名牌手袋等奢侈品。不少內地旅客亦專程到故宮文化博物館參觀埃及展，有人指受社交平台「小紅書」介紹而來，亦有人以AI規劃行程，在港作短暫一日遊。

浙江姊姊來港「避年」 期待到主題樂園

來自浙江的巴氏姊妹計劃留港7天，昨晚提早來港避開人潮，一到埗便去了旺角逛街和吃糖水，今天則到故宮博物館看埃及展，惟「過年期間還未想好去哪」。妹妹最期待的行程是明天前往迪士尼樂園，直言「因為回家過年也沒甚麼好玩的，都是拜年」，故選擇與姐姐來港旅遊，並計劃買些藥妝回家送媽媽。

深圳旅客AI規劃一日遊

江西旅客Tella看展之餘也不忘購買紀念品，她花費約300元，買了一個盲盒的毛絨掛飾及鎖匙扣，「因為看到小紅書有介紹，剛才抽到最想要的、黑色的，覺得很可愛，很像貓」。她又形容埃及展「有一股神秘的力量」，自開幕以來「一直很想來看」，因此趁春節前有空閒便自己一個人來看，「因為埃及很遠，現在在香港已經可以看到」。至於新年禮品，她購買了曲奇、面膜和護手霜等等，準備帶回家給父母，合共花費約5,000元，「買了很多，其實也沒有計劃要買甚麼，看到喜歡的就買。」

從深圳來港的吳先生帶同母親及弟弟來港一日遊，選擇利用AI規劃行程。他稱，此行沒有計劃要花費，白天會在故宮博物館看埃及展，晚上則到維多利亞港看夜景，「感覺很精彩，可以了解更多埃及文化，稍後還會再入場」，至於晚餐則「走到哪，便看看有甚麼吃的」，行程過後便回家過年。

「來都來了」豪使5萬元買名牌

來港旅遊除了參觀博物館，購物同樣是「指定動作」。尖沙咀廣東道人頭湧湧，不少名牌店都排起人龍。來自廣州的汪小姐一家六口首次來港過年，大年初二便會回去。她表示，香港新春氣氛不錯，人流反而比平日周末少，感覺這兩天「會很舒服」。她指，已在港消費約5萬元，主要花在買名牌手袋、皮帶等等，「我自己主要買了包（手袋），家人會買皮帶，或者是他們喜歡的東西」，之後亦會買藥妝、護膚品，「大家都秉承『來到來了』，喜歡便買，預算就在可接受的範圍內就可以。」

至於住宿，她則選擇在尖沙咀區內，兩間房4天共花費約1萬元，「價錢還好，出乎我的意料，因為（酒店）離我們想購物的地方、要坐船的地方都很近」。她亦稱，在小紅書做了攻略，計劃去華嫂冰室、星光大道、維多利亞港和太空館，「看到別人的行程，我是直接複製的，按這個路線來走」，加上有老人、小孩，故多數行程會留在市區，「較方便一些。」

為避開春節旅遊旺季，杭州旅客杜小姐與姨姨選擇提早4天來港「純shopping」，除了感受香港的春節氣氛，亦買了不少新年禮物，「香港氣氛很好，跟內地一樣越來越好，包括路上的燈、裝飾和春聯，還有零食買了頗多，很多那邊都沒有」。兩人今次總共花費約3萬元，買了名牌手袋，笑言「買到裝不下」，加上行李箱很小，因此又添購了一個。

