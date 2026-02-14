漁護署義工隊聯同各界到西貢清理垃圾 推廣「自己垃圾自己帶走」

漁農自然護理署今日（14日）公布，漁護署義工隊將聯同來自企業、非政府組織及其他政府部門的義工隊，攜手推廣「自己垃圾自己帶走」的信息。聯合義工隊將於未來數月在麥理浩徑進行一系列清理及公眾教育活動，進一步推廣自行帶走垃圾的環保理念。

漁護署發言人說，自2015年起，該署開始推廣「自己垃圾自己帶走」的理念。過去十年，遠足人士處理垃圾的習慣已逐漸改善。然而，面對遊人日益增加，以及偏遠地點垃圾收集的實際困難，我們將持續加強公眾教育。根據資料，2025年郊野公園棄置垃圾量較2015年已減少超過40%。

漁護署義工隊成員今日在西貢西灣山附近一帶進行垃圾清理。

漁護署署長黎堅明（前排右四）及建華集團副主席凌偉漢（前排右五）與聯合義工隊合照。政府新聞處

建華集團義工隊成員今日在西貢西灣山附近一帶進行垃圾清理。政府新聞處

是次活動由漁護署義工隊聯同建華集團義工隊攜手舉辦，共有約30人，於西貢西灣山附近一帶進行垃圾清理及公眾教育工作。此次合作充分體現了社區與政府攜手協作，以實際行動支持將良好習慣轉化為社會文化，共同守護香港珍貴的自然環境。

與行動的義工將透過交流互動，向遊人講解在偏遠路段自行帶走垃圾如何能直接改善環境衞生，並鼓勵市民在所有郊野地點，尤其是垃圾收集服務有限的地區，實踐源頭減廢，從而為維護香港郊野公園的潔淨環境出一分力。