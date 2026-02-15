《The Standard》專訪｜四徑挑戰創辦人體檢亮紅燈成契機 4天完成創舉

也許出乎旁人意料，「香港四徑超級挑戰」並非起源自一顆雄心，而是一顆不健康的心臟。創辦人Andre Blumberg 在2009年被醫生告知膽固醇和血壓逐年攀升，已瀕用藥邊緣，近40歲的他卻猛然醒覺，跑步強身，2011年農曆年他忽發奇想：既然有四天假期，何不一次跑完香港四條長距離行山徑？翌年，他用4天完成了創舉。

聞四徑挑戰構思 跑手質疑不可能

談到四徑挑戰的起源，Andre Blumberg總會回到他的覺醒時刻，他說2009年醫生的警告，觸發他改變生活習慣，從長工時、多社交、少休息的一般香港人作息規律，扭轉成以健康飲食和運動為主軸的人生。

Andre Blumberg從跑步到跑山，卻發現他對香港風景的認知非常局限，從前只是在住所、辦公室和蘭桂坊三地來回，未曾到過西貢，也未見過香港的海岸線與山嶺，跑山讓他首次看見香港的美麗。2011年農曆新年的沉悶令他忽發奇想，挑戰麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑和鳳凰徑四條長程行山徑。

他笑說，當他向其他跑手提起四徑挑戰的構想時，得到的回應是質疑與不可思議。他將質疑化為動力，2012年用4天時間跑完四徑，翌年有其他跑手加入，第三年時，四徑挑戰改成無間斷的挑戰，形成了今天「香港四徑超級挑戰」的面貌。