農曆新年 ‧ 持續更新｜截至晚上9時出入境人次達108.5萬 33.7萬港人離港

農曆新年長假期，入境處早前預料2月14日至2月23日間，將有約1,138萬人次進出香港，陸路出境高峰為2月14日，入境高峰則為2月22日。本文為讀者更新出入境數字。

2.19︱截至初三下午4時 逾68.2萬人出入境

【23:58】入境處數字顯示，截至晚上9時，各管制站共錄得約108.5萬人次出入境。

其中離境人次接近53萬，當中約33.7萬為香港居民，佔近六成半。若扣除經港珠澳大橋、機場、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，推算約有24萬人次經各陸路口岸北上內地；另有約2.3萬人次經高鐵西九龍站出境。至於經機場外遊的香港居民，亦超過3.4萬人。

入境方面，今日截至晚上9時錄得約55.8萬人次，其中約32.8萬為香港居民。內地旅客人次則約20.5萬，較去年年初三全日多出逾1.8萬人；連同昨日（年初二）錄得約21.2萬人次，已連續兩日刷新疫後新年單日新高。

【17:00】截至下午4時，共有682,713萬人次經各管制站出入境。其中360,271人次出境，包括285,021名港人，及75,250名旅客。另有322,442人次入境，當中121,208名香港居民，以及201,234名訪客。

【10:00】截至上午10時，共有128,898人次出境，當中包括108,209名香港居民，及20,689名旅客。入境方面，共有110,117人次抵港，當中香港居民佔31,390人，而內地訪客及其他訪客分別有73,874及4,853人。

各口岸中，機場的總出入境人次最多，錄得37,773人次。其次為港珠澳大橋口岸，有33,812人次。陸路口岸方面，羅湖、落馬洲支線、高鐵西九龍及深圳灣口岸均錄得超過2.5萬人次，分別有26,817、26,452、26,644及25,957人次。

【00:50】入境處表示，截至年初二周三(18日)晚上9時，有97.7萬人次經各管制站出入境。其中44.5萬人次入境，內地旅客佔20.6萬人次，最多內地旅客經高鐵西九龍站入境。

至於出境旅客，共有53.1萬人次，本港居民佔38.4萬人次，最多人經羅湖口岸離境。

2.18︱截至下午4時 逾66.7萬人出入境

【17:50】入境處表示，截至下午4時，共有超過66.7萬人次經各管制站出入境。

入境有超過28.1萬人次，其中內地旅客有近17.9萬多人次，最多內地客從高鐵西九龍站入境，其次是落馬洲支線。

至於出境人次約38.6萬，其中本港居民有超過32.3萬人次，最多港人從羅湖口岸出境，其次是深圳灣口岸。

2.17︱截至下午4時 50.7萬人次出入境

【17:15】大年初一，截至下午4時，總出入境人次約50.7萬，當中出境人次約33.8萬，當中約28.4萬為香港居民。而共有約9.8萬人次內地訪客入境香港。

【11:20】入境處數字顯示，年初一截至早上10時，有約17.4萬人次出入境。出境人次為11.7萬，當中有10.3萬為香港居民。

2.16︱截至下午4時逾41萬人次出入境

【18:04】截至下午4時，各口岸共有超過41.6人次出入境，其中出境有近25.7萬人次，包括20.3萬香港居民。最多人經機場離境，有超過4.9萬人次；其次是羅湖和高鐵西九龍站，分別有大約3.8萬人次。

入境人次則有近16萬，其中內地遊客佔6.6萬人次。最多人經機場入境，有2.9萬人次；其次是羅湖及落馬洲支線口岸，分別有2.3萬及2.1萬人次。

2.15︱截至下午4時逾58萬人次出入境

【18:30】入境處指截至下午4時，出入境人次有58.1萬，逾27萬港人出境，超過11萬內地旅客訪港。

【11:30】入境處指，2月15日截至上午10時，本港各口岸共有192,442人次出入境。當中11.5萬人次屬出境、近9.5萬是香港居民。各關口之中，暫時以機場最為繁忙。

2.14︱機場、羅湖及高鐵西九龍站最繁忙

全港各出入境口岸錄得總計687,485人次出入境。當中出境人次為439,968，入境人次則為247,517。

各口岸中，羅湖口岸客流最高，錄得118,856人次；其次為落馬洲支線管制站，有101,641人次；深圳灣亦錄得100,209人次；機場錄得98,240人次。

逾11萬港人出境 內地訪客為入境主力

出境人次中，香港居民佔絕大多數，達371,895人次。同期入境的香港居民則有103,961人次。訪客方面，入境旅客以內地訪客為主，錄得120,777人次。