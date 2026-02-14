食環署加強巡查售賣盆菜食物業處所 農曆新年期間持續進行

食物環境衞生署（食環署）宣布已加強巡查全港售賣盆菜的食物業處所，有關行動會在農曆新年期間持續進行，以保障市民健康。食安中心早前完成的專項調查中，所有盆菜樣本均通過致病菌檢測。

巡查重點：溫度控制與防止交叉污染

食環署發言人（14日）表示，鑑於盆菜食材繁多，製作程序複雜，署方已加強巡查，行動將持續至農曆新年後。巡查重點關注食物的製備、貯存、翻熱及運送過程，確保符合安全標準。有關的巡查要點包括：

溫度控制： 確保熱食保持於攝氏60度或以上，冷藏食品則在攝氏4度或以下，避免食物長時間處於攝氏4至60度的危險溫度範圍。

防止交叉污染： 檢查生、熟食物是否妥善分開處理及存放。

環境及個人衞生： 視察食物處理人員的個人衞生狀況，以及處所是否備有足夠的洗手設施與清潔用品。

食環署人員在巡查期間，會向業界派發食物安全單張，提醒其遵循良好衞生規範。同時，食安中心早前從全港零售商（包括網店）抽取的盆菜樣本，致病菌含量檢測結果全數合格。

