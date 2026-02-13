Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

康文署推市場化營運收14份建議書 觀濱搞活動、太空館「菠蘿包」賣廣告最搶手

社會
更新時間：17:12 2026-02-13 HKT
發佈時間：17:12 2026-02-13 HKT

康文署正逐步在康樂及文化設施引入「市場化營運模式」，康文署署長陳詠雯表示，早前收到14份建議書，暫時市場對觀塘海濱作為活動場地最有興趣，而太空館外殻「菠蘿包」則暫是最受歡迎的廣告位置。陳詠雯指，預料本年中可完成招標，分別涉活動和商業廣告兩種，第三季找到1或2間合作公司，中標者必須承辦全部8個活動場地或全部16個廣告場地，合約期為3年。

籲市場建議具商業潛力地點

沙灘同樣納入市場化營運範圍，陳詠雯指，沙灘作商業營運並不容易，康文署會先提出1至2個沙灘地點，以了解市場興趣，市場亦可反建議其他具商業潛力地點，預計不遲於今年4月向市場徵取意向書，而實際地點需視乎沙灘交通和配套是否適合。

紅館改演唱會優先 今年料增兩成

另外，政府去年改變紅館定位為「演唱會優先」，共舉辦20個演唱會項目。陳詠雯預計，今年將舉辦不少於24個演唱會，增幅至少達20%。另外，歷史博物館的「香港故事」展更新工程亦步入尾聲，預計不遲於4月重開。

康文署積極打擊「炒場」，至今已暫停逾400個懷疑有問題的SmartPlay帳戶。陳詠雯指，康文署會一直留意不同懷疑以自動式方法訂場的帳戶，如在同一時間內以多個裝置訂場等可疑行為，但為免「炒場黨」變招，暫不會透露署方識別「炒場黨」的方法。

記者：曾偉龍

攝影：吳艷玲

