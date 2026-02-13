李家誠控告5個YouTube頻道誹謗及騷擾 制止網絡欺凌行為 被告名單曝光

商人李家誠今日（13日）採取法律行動，入稟香港高等法院向藝人周秀娜、5個YouTube頻道及 Google LLC作出提告。該5個YouTube頻道分別為「Smart Travel」、「娛樂爆爆爆」、「Happy 娛樂」、「娛樂大嗨家」，以及「娛樂加油站」。

李家誠：釐清事實及制止網絡欺凌行為

李家誠今日透過律師發聲明指，對於多年來有關他與周秀娜之虛假傳聞及失實討論，他有理由相信周秀娜是策劃及引發整個失實傳聞的源頭，而她散播失實傳聞的自私動機為藉此增加個人曝光及宣傳其電影作品。李家誠聲明，他與周秀娜絕無任何關係，亦從不認識周秀娜。

聲明指，過去接近10年，無論在內地、香港甚至其他華人地區的主流媒體、社交媒體及YouTube 平台，繼續出現大量失實、揑造及無中生有的文字或視頻，部分內容更不負責任地將無關的女性牽扯入這些毫無根據的謠言之中，這對李家誠構成騷擾及誹謗，亦令他感到被侮辱。

李家誠與太太徐子淇。

聲明提到，近年李家誠曾經透過律師多次要求 Google LLC 移除 YouTube 平台有關誹謗李家誠的失實文字或視頻，但 Google LLC 並沒有作出任何行動。為阻止謠言繼續發酵，李家誠在別無其他切實可行的選擇下，決定現有必要向相關YouTube頻道，以及容許內容發放的平台 Google LLC 採取法律行動，以釐清事實及制止網絡欺凌行為。

相關新聞：

李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係