電動輪椅單車徑行駛兼超載 邊揸車邊手抱幼童「勁牙煙」 仲有一個企車尾？運輸署咁回應...

社會
更新時間：20:53 2026-02-13 HKT
電動單車、電動滑板車等電動可移動工具，近年在港越趨普及，不少市民和外賣車手會冒違法風險，在行人路、單車徑、甚至馬路上行駛。此外，電動輪椅亦不時有險象環生，《星島頭條》接獲讀者報料，日前在將軍澳寶邑路、至善街一帶單車徑上，有一輛電動輪椅不但疑違規在單車徑上行駛， 一名幼童更坐在輪椅駕駛者的大腿上「手抱」，車尾甚至懷疑經改裝，再多站一名女生，讀者目睹該輪椅正在「落斜」，倘不小心煞車或有其他車衝出，後果不堪設想。

報料人：輪椅載兩人 倘煞車後果不堪設想

讀者表示，見到事主「手抱」幼童，直言「覺得非常危險」，相信輪椅經改裝、車尾更加裝後輪和腳踏，而該站立的女生更一手扶住輪椅，一手在低頭玩手機。讀者形容涉事輪椅人士超載行為自私，不但無顧及同行人士安全、更對其他騎單車人士構成風險。

運輸署：電動輪椅不可在單車徑上使用

運輸署回覆《星島頭條》查詢表示，為醫療需要而製造的電動輪椅，屬步行輔助工具，可協助行動不便的人士出行。一般而言，電動輪椅可在行人路使用，而使用電動輪椅的人士須遵守與行人相關的規則和指示，包括不可在單車徑上使用。此外，根據《簡易程序治罪條例》（第228章），任何人士若在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，或其駕駛的速度或方式會對公眾產生危險，便屬違法。

安全隱患增加 陸偉雄促修例與時並進 

大律師陸偉雄向《星島頭條》表示，電動輪椅在法律上被視為「行人輔助工具」，而非正式交通工具，因此理應在行人路上使用。然而，香港目前無針對電動輪椅違規行為法例。他指，若發生碰撞或造成嚴重阻塞，執法人員或可引用《簡易程序治罪條例》（第228章）第4條(8)作出檢控，該條例禁止任何人在無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛。

陸偉雄坦言，考慮到電動輪椅使用者多為殘疾或弱勢人士，多以警告、勸告及教育先行。然而，隨著電動輪椅日漸普及，甚至被濫用及改裝，其速度有時比單車更快，對公眾構成的安全隱患日益增加。陸偉雄認為法例應與時並進，建議針對電動輪椅修例達致「立竿見影」的阻嚇效果，認為現行法例已「不合時宜」，例如《簡易程序治罪條例》中仍保留涉及「馬匹」的字眼，反映法例早已過時。

陸偉雄直言，法例應與時並進，建議針對電動輪椅修例達致「立竿見影」的阻嚇效果。

記者：陳俊豪

