駿步人生︱馬會主席廖長江歌頌人馬情 祈願「馬會好，香港好，國家好」

馬會刊物《駿步人生》最新一期現已出版，今期封面人物是香港賽馬會主席廖長江。談起與「馬」的淵源，廖長江指在外國讀中學時學習騎術，在馬鞍上迎著風馳騁的奔放自由，比起坐在開蓬跑車風馳電掣，更加迷人。1988年成為馬會會員，他開始當上馬主，名下擁有的馬匹，部分更是自行配種而來的。他表示，馬會推出馬年系列活動聯繫各界，歌頌人馬情誼，並希望以馬匹的堅毅和敏捷特徵，與香港攜手建設明天比今天進步的社會。

作為馬會主席，他的願景是馬會不斷進步，更大力貢獻香港、貢獻國家，「馬會好，香港好，國家好」。今期《駿步人生》，廖長江歌頌人馬情，從香港、祖國以至國際層面，剖析他的馬匹世界觀；同場加映對欖球、武俠小說、畫作等心得，分享他另一面的「書情」、「畫意」。

廖長江偏愛馬匹和風景主題

迎馬年，廖長江在專訪中講馬、講自己。他分享欣賞畫作之道是甚麼，油畫、水墨畫，只要合眼緣的便會買下。他比較喜歡當代中國畫，其次是西方油畫；題材方面，偏愛馬匹和風景內容。如果是馬的主題，又特別喜歡那些可以展現馬匹活力的畫作。不過，近年已經少買入畫作，他笑言自從2012年加入立法會，空閒時間就不多了。

廖長江亦介紹一張「心頭好」愛駒照片，「這匹馬叫『萬事吉』」。照片特寫一匹棗色馬英姿凜凜衝刺的瞬間，廖長江表示，這是他第一匹培育出來的馬，可說是他的「長子」，牠不是買回來的，是他以母馬與種馬配種而來，所以對牠特別有感情。

策馬奔馳 刻骨銘心

廖長江與馬結緣的起點，可追溯至青少年時期。留學期間他學會基礎騎術，自言如今年紀大，技術早已生疏，但那種策馬奔馳的感覺，依然刻骨銘心。「好free。我喜歡那種馬匹在奔馳的時候，迎風的感受。我想，即使是駕駛開蓬車亦不能取代；那種動態難以言喻，是非常好的感覺。」

回到香港，他受到身為馬會會員的哥哥廖長城薰陶，不時入馬場觀賽，對賽馬興趣大增。1988年，作為執業大律師的他，在前任香港終審法院首席法官李國能推薦下，成為馬會會員，從此與香港賽馬會結下情緣。

廖長江對馬匹的熱愛是不折不扣的「技術流」，閱讀大量相關書籍，尋根究底鑽研血統學問。「育馬的學問很大，要研究父系、母系、祖父、外祖父的性能。母馬要和怎樣的種馬交配，才可以產生更好的後裔呢？例如母馬是匹一哩馬，你想要速度更快，便可以考慮和短途種馬配種，這樣子，產生優良幼馬的機率便較大。」 他像在分析一份法律文件，但隨即又笑著補充：「但這（配種）不是非常科學的東西，純粹靠運氣，是沒有保證的。」

名下馬叫「歌舞昇平」饒有意思

廖長江在香港回歸祖國前後擁有第一匹馬「歌舞昇平」，他談到為愛駒改名的哲學，「我留意到很多馬主以系列來為馬匹命名，我卻沒有這樣的掣肘。我會以當時的環境和馬匹特徵來取名。」他續指，「回應鄧小平先生的名句『舞照跳、馬照跑』，我就用這名字寓意香港回歸之後繼續歌舞昇平。」

至於他另一匹愛駒「萬事足」，由來就更有趣。「這匹馬來到香港的時候，我兒子出生了，『有子萬事足』嘛，所以便把馬匹命名為『萬事足』。」一匹又一匹賽駒的名字，既是廖長江個人，也是香港歷史的折射。

不計團體馬，他名下曾擁有馬匹「歌舞昇平」、「萬事足」、「萬事吉」、「快馬當先」及「極品」。

主席廂房內掛了「萬事吉」英姿凜凜衝刺一刻的照片。

2002年3月「萬事足」奪冠，廖長江（右三）偕同親友拉頭馬。

年輕時是欖球校隊成員

除了賽馬，廖長江與體育早有淵源，年輕時是欖球（Rugby）校隊成員。「我不是特別『大隻』，但我速度非常快，對手往往追不上；而且我比較機靈，防守很有效率，我一把抱住對方的膝蓋，多強壯的對手都一定會倒下。」

這份運動魂，令廖長江對馬會支持體育的工作特別關心。在剛過去的第十五屆全運會，馬會作為全運會香港賽區唯一合作伙伴，撥款逾5億港元支持香港賽區及廣東賽區的籌備和賽事工作，廖長江多次現場觀賽，支持港隊。「每位運動員的付出都很大，亦很拼搏，我覺得每一位運動員，都是值得尊重的。」

多項賽事當中，他看得最「肉緊」的，莫過於「十五運會香港賽馬會盃七人制橄欖球比賽」，更親手將全運金牌頒發給奪冠的港隊成員，那份興奮與激動，至今仍溢於言表。「非常之興奮，非常之激動。當時我們一直領先，中間一段時間一度被山東隊超越，最終排除萬難贏了，我當時非常激動，頒獎的時候也是非常高興。」

他的十五運會難忘時刻，不得不提擔任火炬手一環。「當時我是有點壓力，那火棒的重量還是有的，我一直警惕自己不要跌倒、不要跌了火炬。」跑著跑著，「傳送火炬的時候我身邊有幾位工作人員，他們著我跑慢一點，原來是要讓拍攝的車輛拍下那畫面。」這種經歷，津津樂道，大賽過後，他將火炬保存下來作為紀念。

香港隊在「十五運會香港賽馬會盃七人制橄欖球比賽」奪得金牌，廖長江（前排左）頒獎予港隊運動員。

從化馬場 振興鄉村成功示範

賽馬作為體育運動，2026年最令人期待的運動盛事之一，是馬會廣州從化馬場預期10月舉辦常規賽馬賽事，屆時從化馬場聯同跑馬地馬場及沙田馬場組成「黃金三角」，協作推動大灣區賽馬旅遊，同時助力內地馬匹運動及馬產業發展，為國家作出貢獻。

廖長江希望從化馬場啟用後，帶動當地旅遊經濟，表示馬會一直配合國家規劃，尤其是馬產業發展，並致力將大灣區發展成為馬產業基地、中國馬產業進軍國際的基地，當中除了育馬，還包括馬術運動。

從化馬場由馬會與國際知名建築師攜手合作興建，設計融入了中華文化元素，現已成為馬會的世界級訓練中心，目前為超過400匹賽駒提供訓練，包括世界頂尖佳駟，對香港賽馬業的發展貢獻良多。同時，從化馬場致力為馬產業能力建設作出貢獻，並成為鄉村振興的成功示範。馬會從零開始，至今培訓了超過800名員工，為他們提供就業機會。

「馬會好，香港好，國家好」

對於馬會未來的慈善工作，廖長江表示，希望做得好，馬會做得好，對香港的貢獻才會更大，亦意味著有需要的人能夠得到馬會的幫助。馬會是非牟利機構，賺的錢不是為了馬會本身的利益，而是整體香港的利益。他口中的「馬會好，香港好，國家好」，是大家的祈願。

談及對馬會的願景，廖長江表示，「我們不再只是辦賽馬，我們強調的是賽馬娛樂、賽馬旅遊。娛樂的部份將會增加很多，希望吸引遊客或年輕一代，他們不一定來參與賽馬，可以單純入場參與娛樂活動。」他舉例，跑馬地馬場「快活星期三」（Happy Wednesday）的啤酒園是一個成功例子，「很多入場人士在晚上八時半、九時，吃過晚飯後才來，單純是娛樂消遣。」

去年國際賽入場旅客破紀錄

至於馬場對旅客的吸引力，正在提升。他稱，「近年愈來愈多遊客入場，去年『浪琴香港國際賽事』我們有超過1.3萬名遊客入場，打破單日賽馬日的旅客入場紀錄。今年元旦日的賽事，內地遊客有八千多人入場，增幅一倍。」

今年是農曆丙午馬年，廖長江表示，「馬會籌辦一系列馬年活動，第一是希望與眾同樂，這是最重要的；第二是向來到香港的遊客展現香港的活力和魅力。」遠的不說，單單在年初一「新春國際匯演之夜」的馬會花車，以及年初二香港賽馬會呈獻：「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演，已經令人期待。盛事浪接浪，年初三，馬會在沙田馬場舉行的馬年賽馬日，歡迎本地及外地馬迷和遊客入場，歡度精彩紛呈、寓意吉祥的賽馬盛事。

對吃要求高品質

工餘時間，廖長江愛馬、愛畫、愛運動，還愛美食。「我喜歡吃東西，但不一定要很高檔，我對吃的要求高，但是在於品質上的高，不是吃裝修、吃氣氛的那種。好吃的茶餐廳我吃，好吃的雲吞麵我也吃。」

他最愛的食物之一，正是潮洲菜和廣東菜。不過美味的食物，總是帶點「邪惡」，他的秘訣是淺嚐，例如鵝肝，只容許自己「一年吃一兩次」。「我怕太肥，因此多做點運動，吃少一點。」現在他每星期健身兩次。所以說，運動，因此可以吃得更多。