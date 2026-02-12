港鐵港島綫事故︱陳恒鑌關注工程車是否依足程序 張欣宇：不排除流程疏忽

港鐵港島綫灣仔站昨早（12日）有物件阻礙路軌，導致上環站至鰂魚涌站列車服務受阻約一小時。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌關注工程車是否依足程序工作；曾任職港鐵工程師的前立法會議員張欣宇則認為，事故不排除非人為因素如機件老化，但涉及流程疏忽的機率較大。

陳恒鑌：不排除趕急下有人遺漏程序

陳恒鑌今日（12日）在電台節目表示，當晚港鐵收車後進行維修工程，估計信號箱有物件凸出、未關好門，被工程車撞倒，又或在趕急情況下，工程車未依足工作流程，有器械未收妥便開車導致事故。

他指，事故真正成因仍有待港鐵進一步調查，但提出調查方向應包括培訓、工程是否依足程序，以及內部監察等方面，旨在防止類似事件再次發生。他亦指，不排除有多種可能性，包括是否有人遺漏程序、機件老化，或是否有機件跌落觸碰信號箱等。

陳恒鑌表示，會在委員會轄下的鐵路事宜小組跟進，又指港鐵已使用AI系統偵測路軌旁物件是否關妥，可與港鐵研究工程車是否應安裝相關系統。他又建議港鐵日後加強員工培訓及保養，維修工程時間編排應更妥善，預留更多時間，避免過於趕急。日後再發生事故時，港鐵可在車站入口或平日播放廣告的屏幕發布相關資訊，讓乘客及早知悉情況。

張欣宇料工程車未收回延伸部件肇禍

張欣宇在同一節目上表示，相信很大機會是工程車勾爛路軌旁的設備，導致設備損毀而影響列車通行。他推測其中一個可能性是工程車運作後未有收回延伸部件，導致開車向前行時勾到並扯爛信號箱，但亦不能完全排除遇到罕見情況，即使依足程序工作，仍有物件掉下。不過，他認為涉及流程疏忽的機率較大，具體情況仍有待港鐵詳細調查。

張欣宇指出，若調查結果顯示涉及流程疏忽，人員培訓將是重中之重，港鐵亦要加快資產及設備更新，精簡路軌旁的設備，避免在路軌旁放置物件，以降低事故風險。

張連生估計工程車零件掉落令電纜破損

鐵路運輸專業人員協會主席張年生在另一電台節目表示，被撞到的設備是軌道電路的一個組件，安裝在兩條路軌中間的很低位的位置，正常行車不會觸及。他指若零件移位，則工程車本身必定會出軌，但現時見到不論是工程車還是客車，都沒有出軌。

他推斷，可能是「磨路軌工程車」在運作時，其車底用作打磨路軌的部件，割損軌道電路組件的電纜，因而須更換零件。當工程人員「撬出來時可能撬爛佢」，張年生估計，照片顯示的破損情況，正是在維修人員費力拆除數十年來從未動過的組件時造成的。「如果撞得爛，真係好大件事。」

對於有指維修歷時一個多小時，張連生認為實際維修時間已相當迅速，因為這是一項幾乎沒有先例的工作。他認為，當務之急是調查清楚工程車到底掉落了部分零件，從而引發後續一連串事件。



