港鐵港島綫事故｜涉工程車部件移位 隧道信號設備受損 港鐵：情況「少見」將跟進調查

今晨（11日）港鐵灣仔站附近有物件阻礙路軌，導致港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務暫停近1小時。至中午，港鐵在事發後約6小時交代事件，向受影響乘客致歉，並表示將嚴肅跟進調查。港鐵指事件中發現有工程車部件移位，亦有隧道信號設備受損，形容相關情況「少見」，會在今晚收車後再檢查該工程車，暫時無法判斷是人為或機件問題。

港鐵公司車務營運及本地鐵路副總監李婉玲在記者會表示，今早約5時30分車務控制中心留意到港島綫近灣仔站，有訊號設備發生故障，隨即派工程人員及車站職員到路軌調查。至早上約6時，人員向公司報告指，在灣仔站與銅鑼灣站之間的路軌上發現物件。為確保行車安全，人員需要先移除相關物件，進行臨時訊號系統設備的復修及測試，才可繼續行車。

在進行緊急復修期間，上環站至鰂魚涌站列車服務需要暫停，直至早上約7時30分完成工作，港島綫全綫列車服務恢復正常。李婉玲稱，事發期間整條港島綫安全行車，對服務沒有大影響，港鐵一直透過車站廣播、不同媒體等向乘客發出車務資訊，並加派人手，以及派出超過30部接駁巴士服務市民。

港鐵公司車務工程維修副總監李劍雄講述事故經過，今早約5時半，一輛鋼軌銑磨工程車完成平日維修保養工作時，在回程途中經過灣仔站附近，車上工程人員留意到一些不尋常聲響，即時進行初步檢測。及後工程車進入側線，工程人再作詳細檢測，則發現工程車車底有部分部件移位，同時在路軌旁發現有設備受損。

李劍雄指，涉事的銑磨工程車是負責路軌的日常維修保養，每晚都會出動，又形容今早出現的情況是「好少見」，強調港鐵公司非常重視今次事故，會作深入調查，並向政府提交報告。他續解釋，所有工程車都有維修規章，每晚出車前亦有相應檢測，工程人員會於今晚收車後，再詳細檢查該工程車，以調查原因，並在涉事路段進行維修工作。

港鐵在事故中強調事發前相關路段沒有車經過，當知道路軌上有物件後，已停止行車，確保安全。對於隧道段信號設備受損，亦有物件從工程車跌下，是否工程車勾爛信號設備，抑或是部件移位令信號設備受損？李劍雄表示，事故原因仍需要進一步調查，現階段無法判斷是人為或機件問題。

被問到為何只提及有物件阻路軌而非撞毀信號設備，是否降低事件嚴重性？李婉玲指今晨發現信號設備出現故障後，需要調查事件起因，再因應情況向乘客發放車務安排，其時當務之急是盡快維持服務。另外，被問到如何懲罰和賠償乘客方面，李婉玲稱，目前找出事故問題為首要工作，港鐵與政府有既定的懲罰機制，亦會與當局磋商補償乘客的安排。