港鐵灣仔站事故 服務受阻近句鐘 陳美寶：已要求一個月內提交報告
更新時間：11:48 2026-02-11 HKT
發佈時間：11:48 2026-02-11 HKT
港鐵灣仔站附近今日（11日）早上有物件阻礙路軌，港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度受阻近1小時。運輸及物流局局長陳美寶表示，已要求港鐵即日內向公眾交代初步調查結果，並在一個月內向政府提交調查報告，亦有要求機電署派員到場與港鐵了解事件，當局會密切跟進事件。
她又稱，早上發生事故期間，當局已立即要求港鐵動員派出超過30輛免費接駁巴士，運輸署亦要求巴士營辦商加強專營巴士服務，以照顧市民的需要。
記者：郭詠欣
