Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵灣仔站事故 服務受阻近句鐘  陳美寶：已要求一個月內提交報告

政情
更新時間：11:48 2026-02-11 HKT
發佈時間：11:48 2026-02-11 HKT

港鐵灣仔站附近今日（11日）早上有物件阻礙路軌，港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度受阻近1小時。運輸及物流局局長陳美寶表示，已要求港鐵即日內向公眾交代初步調查結果，並在一個月內向政府提交調查報告，亦有要求機電署派員到場與港鐵了解事件，當局會密切跟進事件。

她又稱，早上發生事故期間，當局已立即要求港鐵動員派出超過30輛免費接駁巴士，運輸署亦要求巴士營辦商加強專營巴士服務，以照顧市民的需要。

記者：郭詠欣

相關新聞：

港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
11小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前