Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深偽騙局｜詐騙集團誘海外投資虛幣呃3400萬 9人被控串謀欺詐等罪 准保釋4月再訊

社會
更新時間：12:42 2026-02-11 HKT
發佈時間：12:42 2026-02-11 HKT

警方早前搗破跨境詐騙集團及落案起訴14名男女，他們涉嫌利用人工智能（AI）深度偽造（Deepfake）技術，在網上誘騙海外受害人投資虛擬貨幣，涉款逾3400萬港元。其中6男3女被控共2項串謀詐騙及2項洗黑錢罪，分兩案今於東區裁判法院提堂，各人今暫毋須答辯，控方擬將案件轉介區域法院審理，裁判官高偉雄遂押後兩案至4月29日再訊，以待控方準備轉介文件。各被告獲准保釋候訊，期間不得離港及不可接觸控方證人。

首案7男女被控串謀詐騙及洗黑錢罪

首案被告依次為29歲導師郭汶蔚、28歲無業董欣鑫、34歲無業王號進、21歲無業張思弘、22歲無業劉若冰、27歲學生許子傑Khan Saqib及22歲無業蔡夢玲。

除了蔡以外，其餘6名被告同被控1項串謀詐騙罪，指6人於2024年9月29日至翌年1月2日在香港與陳卓文及其他身份不詳的人士串謀詐騙，即不誠實地就背景及職業作虛假陳述、訛稱以質押方式向指定虛擬資產交易平台進行投資會產生指定回報、及投資收益將會發還給受害人，導致受害人將財產轉賬至指定虛假虛擬資產交易平台。

蔡則被控2項俗稱「洗黑錢」的處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，指她於2024年7月31日至翌年1月2日，知道或有合理理由相信九龍灣常悅道福康工業大廈某單位內約9.2萬元，以及卓越保管箱(加多利)有限公司某保險箱內的70.1萬元為從可公訴罪行的得益，而仍處理該些財產。

次案2被告同被控串謀詐騙罪

次案被告23歲汽車維修員葉卓賢及27歲無業何子峰，同被控1項串謀詐騙罪，則指2人於2024年9月15日至翌年1月2日與何泓鋒、林俊岷、黃綺雯及其他人串謀干犯上述詐騙。

兩案今提堂，控方擬將案件與另外兩宗涉及同一罪行的案件合併，及轉介區域法院審理。各被告今暫毋須答辯，以待控方準備轉介文件。裁判官高偉雄應控方要求，押後兩案至4月29日再訊，各被告分別獲准以5萬至20萬元保釋，期間不得離港、須交出旅遊證件和居於報稱住址、及不可接觸控方證人，其中郭汶蔚和王號進須每星期到警署報到3次，其餘被告則須每日到警署報到。

上述另外兩宗涉及相同詐騙的案件，涉案共5名被告何泓鋒、林俊岷、黃綺雯、陳卓文及黃曉雯，被控共2項串謀欺詐及1項洗黑錢罪。兩案今亦於東區法院再提訊，被告暫毋須答辯，同樣押後至4月29日再訊，以待控方準備轉介文件，其中何泓鋒、陳卓文及黃曉雯須還押。

案件編號：ESCC374-375/2026、ESCC42-43/2025
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
11小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前