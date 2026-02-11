深偽騙局｜詐騙集團誘海外投資虛幣呃3400萬 9人被控串謀欺詐等罪 准保釋4月再訊

警方早前搗破跨境詐騙集團及落案起訴14名男女，他們涉嫌利用人工智能（AI）深度偽造（Deepfake）技術，在網上誘騙海外受害人投資虛擬貨幣，涉款逾3400萬港元。其中6男3女被控共2項串謀詐騙及2項洗黑錢罪，分兩案今於東區裁判法院提堂，各人今暫毋須答辯，控方擬將案件轉介區域法院審理，裁判官高偉雄遂押後兩案至4月29日再訊，以待控方準備轉介文件。各被告獲准保釋候訊，期間不得離港及不可接觸控方證人。

首案7男女被控串謀詐騙及洗黑錢罪

首案被告依次為29歲導師郭汶蔚、28歲無業董欣鑫、34歲無業王號進、21歲無業張思弘、22歲無業劉若冰、27歲學生許子傑Khan Saqib及22歲無業蔡夢玲。

除了蔡以外，其餘6名被告同被控1項串謀詐騙罪，指6人於2024年9月29日至翌年1月2日在香港與陳卓文及其他身份不詳的人士串謀詐騙，即不誠實地就背景及職業作虛假陳述、訛稱以質押方式向指定虛擬資產交易平台進行投資會產生指定回報、及投資收益將會發還給受害人，導致受害人將財產轉賬至指定虛假虛擬資產交易平台。

蔡則被控2項俗稱「洗黑錢」的處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，指她於2024年7月31日至翌年1月2日，知道或有合理理由相信九龍灣常悅道福康工業大廈某單位內約9.2萬元，以及卓越保管箱(加多利)有限公司某保險箱內的70.1萬元為從可公訴罪行的得益，而仍處理該些財產。

次案2被告同被控串謀詐騙罪

次案被告23歲汽車維修員葉卓賢及27歲無業何子峰，同被控1項串謀詐騙罪，則指2人於2024年9月15日至翌年1月2日與何泓鋒、林俊岷、黃綺雯及其他人串謀干犯上述詐騙。

兩案今提堂，控方擬將案件與另外兩宗涉及同一罪行的案件合併，及轉介區域法院審理。各被告今暫毋須答辯，以待控方準備轉介文件。裁判官高偉雄應控方要求，押後兩案至4月29日再訊，各被告分別獲准以5萬至20萬元保釋，期間不得離港、須交出旅遊證件和居於報稱住址、及不可接觸控方證人，其中郭汶蔚和王號進須每星期到警署報到3次，其餘被告則須每日到警署報到。

上述另外兩宗涉及相同詐騙的案件，涉案共5名被告何泓鋒、林俊岷、黃綺雯、陳卓文及黃曉雯，被控共2項串謀欺詐及1項洗黑錢罪。兩案今亦於東區法院再提訊，被告暫毋須答辯，同樣押後至4月29日再訊，以待控方準備轉介文件，其中何泓鋒、陳卓文及黃曉雯須還押。

案件編號：ESCC374-375/2026、ESCC42-43/2025

法庭記者：王仁昌