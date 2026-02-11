甯漢豪晤建造業商會 指整體工程數量有望回升 預留300億元撐業界　

發展局局長甯漢豪周一（9日）率領發展局團隊，與香港建造商會多名代表會面，就建造業工程量走勢、營商環境，以及工程合約管理三大議題進行深入交流。甯其後於社交平台表示，相信隨着市場逐步回暖，整體工程數量有望回升，營商環境亦會隨之改善。

甯漢豪指出，近年私營工程量有所回落，但在公營工程量上升帶動下，整體建造業工程量仍能維持於每年約2800億至2900億元的水平。為確保行業穩定發展，政府在原定未來五年每年約1200億元的基本工程開支之外，於未來兩至三年額外預留300億元，以支撐建造業持續運作。她相信，隨着市場逐步回暖，整體工程數量有望回升，營商環境亦會隨之改善。

在工程合約管理方面，甯漢豪表示，發展局自2009年起在工務工程項目中推行「新工程合約」模式，以提升項目管理效率及成本效益，相關經驗已證實成效理想。當局計劃於今年內，在所有政府工務工程項目中全面推行該合約模式，進一步提升工程管理水平。

針對中小型承建商的經營壓力，政府亦推出多項支援措施，包括盡量將大型工程項目分拆為多個較小項目，增加中小型公司參與投標的機會；同時在大型工程的投標制度中引入加分機制，鼓勵大型承建商與中小型公司以聯營方式競投工程，促進業界協作及經驗傳承。發展局將持續檢視相關措施的成效，確保能切實回應業界需要。

甯漢豪感謝建造業界在會面中提出的意見，並重申發展局會繼續與商會保持緊密溝通，攜手應對市場轉變，推動香港建造業健康而可持續發展。