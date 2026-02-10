Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生蠔食物中毒︱食環署5日巡430個售賣點 就存放處理提即時衞生建議

社會
更新時間：22:34 2026-02-10 HKT
發佈時間：22:34 2026-02-10 HKT

近期與食生蠔相關的食物中毒個案和急性腸胃炎活躍程度均見上升。過去5天，食環署已巡視全港約430間出售生蠔的食物業處所，其間就食物的存放、處理和衞生情況作出即時衞生建議。署方表示，巡查會繼續進行，確保持牌／持證人或相關負責人遵守有關牌照或許可證條件，並符合法例訂明的衞生標準。巡查的重點包括生蠔的保存溫度、存放在指定雪櫃內的情況、生蠔的供應來源、食物處理人員的個人衞生及食物業處所的衞生情況、查核生蠔的來源文件和衞生證明書，以及抽檢生蠔樣本作檢測等。

食環署人員向食物業處所員工就食物的存放、處理和衞生情況作出衞生建議。
食環署人員向食物業處所員工就食物的存放、處理和衞生情況作出衞生建議。

食環署勒令涉事供應商停售

今年2月至今，食環署食物安全中心調查發現當中10宗個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔，為審慎起見，中心於2月5日已即時指示業界暫停進口及在港出售由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。

另外，中心發現11宗個案曾進食由供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司（Jeton International Food and 88 Investment Holdings Limited）食物製造工場供應的生蠔，已經即時指示傑頓國際食品及88投資控股有限公司暫停出售及供應生蠔，並在2月6日發出有關跟進工作的新聞稿，指示業界如持有該公司供應的生蠔，應立即停售。其餘個案的調查則牽涉多款不同國家的生蠔，調查仍然繼續。

食環署食物安全中心和環境衞生部人員已即時到所有個案的涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和追查生蠔來源。

相關新聞：

中環文華東方酒店快船廊爆食物中毒 8人屙嘔、腹痛和發燒 曾進食生蠔、三文魚刺身和麵包蟹等

生蠔食物中毒︱家庭醫生指「越新鮮越危險」 酥炸、炭燒蠔一樣有風險？即睇安全煮食方法

半個月錄20宗食生蠔中諾如病毒個案 涉57人 食安中心籲避免進食高風險食物

生蠔食安風波擴大 再有供應商被勒令停售 食環署加強巡查

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前