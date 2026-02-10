生蠔食物中毒︱食環署5日巡430個售賣點 就存放處理提即時衞生建議

近期與食生蠔相關的食物中毒個案和急性腸胃炎活躍程度均見上升。過去5天，食環署已巡視全港約430間出售生蠔的食物業處所，其間就食物的存放、處理和衞生情況作出即時衞生建議。署方表示，巡查會繼續進行，確保持牌／持證人或相關負責人遵守有關牌照或許可證條件，並符合法例訂明的衞生標準。巡查的重點包括生蠔的保存溫度、存放在指定雪櫃內的情況、生蠔的供應來源、食物處理人員的個人衞生及食物業處所的衞生情況、查核生蠔的來源文件和衞生證明書，以及抽檢生蠔樣本作檢測等。

食環署人員向食物業處所員工就食物的存放、處理和衞生情況作出衞生建議。

食環署勒令涉事供應商停售

今年2月至今，食環署食物安全中心調查發現當中10宗個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔，為審慎起見，中心於2月5日已即時指示業界暫停進口及在港出售由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔。

另外，中心發現11宗個案曾進食由供應商傑頓國際食品及88投資控股有限公司（Jeton International Food and 88 Investment Holdings Limited）食物製造工場供應的生蠔，已經即時指示傑頓國際食品及88投資控股有限公司暫停出售及供應生蠔，並在2月6日發出有關跟進工作的新聞稿，指示業界如持有該公司供應的生蠔，應立即停售。其餘個案的調查則牽涉多款不同國家的生蠔，調查仍然繼續。

食環署食物安全中心和環境衞生部人員已即時到所有個案的涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和追查生蠔來源。

