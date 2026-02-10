於東壩坐地起價濫收內地旅客逾百元車資 的士司機認罪罰款$3000

45歲的士司機承認今年1月初在萬宜水庫東壩的士站坐地起價500元，更稱只會駛往福田口岸，濫收內地旅客逾百元車資。被警員當場揭發後，司機表示「因為的士生意差」而犯案。涉案司機被控一項企圖收取超過訂明收費率的的士租用費罪，他今於觀塘裁判法院認罪，被判罰款3000元。

被告李嘉豪，報稱的士司機，被控於2026年1月2日，在西貢萬宜路萬宜水庫東壩的士站，身為一輛供租用的的士的司機，無合理辯解而企圖收取超過《道路交通（公共服務車輛）規例》附表5所指明的適當收費率的的士租用費。

案發當日晚上7時40分，警員在西貢東壩進行打擊的士違規行動，期間一名警員留意到被告所駕駛的的士停泊在東壩的士站，他聽到4名持雙程證的旅客正與被告談話。旅客們詢問被告能否載他們至大學站或沙田站，惟遭被告拒絕。被告聲稱只會駛往福田口岸，車程共需500元，4名旅客隨後上車。

警員隨即告知同袍，並在北潭涌傷健樂園附近截停被告的的士，當時旅客尚未付款。被告被捕後，在警誡下承認犯案，並稱「因為的士生意差，所以先收500蚊4個人去落馬洲口岸，俾次機會啦」。調查顯示，由東壩前往福田口岸的距離為約50.6公里，根據適當收費率計算的車資應為393.7元，即被告濫收106.3元。

案件編號：KTCC263/2026

法庭記者：雷璟怡