Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

於東壩坐地起價濫收內地旅客逾百元車資 的士司機認罪罰款$3000

社會
更新時間：18:31 2026-02-10 HKT
發佈時間：18:31 2026-02-10 HKT

45歲的士司機承認今年1月初在萬宜水庫東壩的士站坐地起價500元，更稱只會駛往福田口岸，濫收內地旅客逾百元車資。被警員當場揭發後，司機表示「因為的士生意差」而犯案。涉案司機被控一項企圖收取超過訂明收費率的的士租用費罪，他今於觀塘裁判法院認罪，被判罰款3000元。

被告李嘉豪，報稱的士司機，被控於2026年1月2日，在西貢萬宜路萬宜水庫東壩的士站，身為一輛供租用的的士的司機，無合理辯解而企圖收取超過《道路交通（公共服務車輛）規例》附表5所指明的適當收費率的的士租用費。

案發當日晚上7時40分，警員在西貢東壩進行打擊的士違規行動，期間一名警員留意到被告所駕駛的的士停泊在東壩的士站，他聽到4名持雙程證的旅客正與被告談話。旅客們詢問被告能否載他們至大學站或沙田站，惟遭被告拒絕。被告聲稱只會駛往福田口岸，車程共需500元，4名旅客隨後上車。

警員隨即告知同袍，並在北潭涌傷健樂園附近截停被告的的士，當時旅客尚未付款。被告被捕後，在警誡下承認犯案，並稱「因為的士生意差，所以先收500蚊4個人去落馬洲口岸，俾次機會啦」。調查顯示，由東壩前往福田口岸的距離為約50.6公里，根據適當收費率計算的車資應為393.7元，即被告濫收106.3元。

案件編號：KTCC263/2026
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前