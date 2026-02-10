少女參與PTGF騙局囚1年半 上訴庭改判監4年 判詞指案件嚴重 年紀作為求情理由無足輕重

男子與16歲「兼職女友」約會期間，遭4男子闖入房間拍下裸體影片，被逼摸「兼職女友」胸部及被拍下「非禮」片段，繼而遭勒索150萬元。涉案女子審訊後被裁定非法禁錮及勒索罪成，判囚18月。律政司認為刑期過輕而申請刑期覆核，高等法院上訴庭法官彭偉昌、法官陳慶偉及楊家雄早前裁定律政司刑期覆核成功，改判涉案女子監禁4年，今頒下判詞指她參與勒索及從旁協助，案件性質嚴重，其年紀和身體欠佳等作為求情理由亦是極其有限、甚或無足輕重。

被告於案中角色關鍵積極參與

女被告張羽妍案發時16歲，她早前於區域法院被裁定非法禁錮及勒索罪成，法官崔美霞將她判監18個月。控罪指被告於2021年9月13至14日，將X非法及損害性地禁錮；及於同年9月14日不當地要求X交出港幣150萬元。同案兩名男同夥張煒賢及梁正賢早前已承認控罪，分別被判囚40個月及36個月。

判詞提到，律政司指原審法官判處張入獄18月，是原則上犯錯或明顯過輕，原審法官應以5年監禁作量刑基準；律政司又認為，張在案中角色關鍵、參與度高及態度積極，若沒有她的協助，其他犯案人士不能進入酒店房間，也不可能拍下涉案片段。

判詞續指，案發時張指示X前往洗澡，並在X進入浴室後，為其他犯案人士開啟酒店房門，讓他們進入及拍攝X的裸照。張更協助他人取得X的身份證，及積極參與製作摸胸影片。基於張的年紀，她很大機會不是背後的籌劃人，但是她不單參與勒索，更從旁協助，考慮其角色和罪責後，恰當量刑基準應為4年9月監禁。

放監前3天遭覆核刑期酌情減刑改判囚4年

此外，原審法官因案件審理長達4年，對患有精神病症狀的張造成精神負面影響，故酌情減刑4個月。惟上訴庭法官認為，案中大部分延誤歸咎於張本身，包括她經過9次提訊後才表示不認罪，審訊中亦提出一系列申請，延誤並非控方所致。

判詞又提到原審法官考慮量刑基準時，把張的年齡和醫療背景等納入考慮。但上訴庭認為若案件性質嚴重，被告年輕和身體欠佳等個人背景作為求情理由是極其有限，甚至可能是無足輕重。惟張犯案時年僅16歲，若非精神狀態不穩，她有可能被判入教導所，而且在覆核聆訊當日，張還有3天便服刑完畢，現在須再服刑30月，是一個大幅度提升及對她來說是一個不少的打擊，故上訴庭減刑半年，最終改訂為4年的即時監禁。

案件編號：CAAR6/2025

法庭記者：王仁昌