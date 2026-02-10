Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最低工資由$42.1升至$43.1 立法會通過後今年5.1實施 委員會：可防止工資過低

社會
更新時間：17:38 2026-02-10 HKT
發佈時間：15:20 2026-02-10 HKT

行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時42.1元調升至43.1元，增幅為1.0元或2.38%。政府將於下星期五（20日）在憲報刊登《2026年最低工資條例（修訂附表3）公告》，並於2月25日提交立法會。如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年5月1日實施。

獲立法會通過後最低工資新水平5.1實施

委員會按法定最低工資「一年一檢」新機制，採用行政長官會同行政會議通過的方程式進行檢討，建議法定最低工資的新水平。委員會主席王沛詩今日（10日）說，很高興知悉行政長官會同行政會議考慮委員會的報告後，接納委員會建議的新法定最低工資水平。

王沛詩補充說，委員會採用行政長官會同行政會議通過的方程式，計算法定最低工資的建議水平。委員會在檢討過程中詳細討論採用方程式的執行方案、檢視方程式內各指標的數據，以及評估相關影響。

委員會相信新水平可在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，並顧及維持香港的經濟發展及競爭力，符合法定最低工資的政策目標。委員會衷心希望新法定最低工資水平能獲立法會通過。

2026年檢討法定最低工資水平報告已上載委員會網頁（www.mwc.org.hk）。

