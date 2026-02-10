被質疑「低溫不似預期」 天文台親解偏差原因 初春來時冷空氣淺薄 大帽山鳳凰山成地形屏障？

天文台近期於一周內兩度預測（2月2日和2月8日）市區最低氣溫13度。然而天文台錄得實際氣溫，兩日最低分別為15.2度和14.9度，較預測的偏暖約2度，差異頗為明顯。天文台昨晚（9日）發表天氣隨筆，解釋冬末初春的寒潮預測為何有一定不確定性。

冬末初春寒潮預測有一定不確定性

天文台指，在預報層面，冷空氣厚度會影響其抵達時間，繼而影響降溫幅度。冬季季初的寒潮一般較為深厚，通常可順利越過地形屏障並抵達華南沿岸。相比之下，冬末初春的冷空氣較為淺薄，冷空氣或被地形屏障阻擋，令其抵達時間及降溫幅度與預期出現差異。若冷空氣抵達沿岸時有較明顯的雲量變化及降雨，亦會增加預測的不確定性。

淺薄冷空氣難翻過大帽山鳳凰山侵入市區

天文台引用2020年天氣隨筆《寒潮過三關》，當冷空氣抵達香港北部後，若要繼續向南侵入市區，仍然要翻過高約數百米的山脈，包括海拔近一千米的大帽山、鳳凰山等。對於淺薄的冷空氣來說仍然是有難度，停滯不前留在新界地區的情況也是時有發生的。

天文台溫度預報平均誤差約「一至兩度」

至於誤差「兩度」算多或少？天文台表示，在發出天氣預測時，會綜合考慮不同觀測資料及世界各地電腦預報模式結果，再作分析與調整。據統計，天文台溫度預報的平均誤差約為一至兩度。天文台又指，天氣變化帶有混沌特性，只要初始情況有少許差異，預報結果可能跟現實分歧較大，而現時各種最先進的數值或AI預報模式預測，仍不能百分百準確預測天氣。

輻射冷卻不顯著、降雨時間短 均令降溫不似預期

就過去兩星期的周末經歷兩次降溫「不似預期」，天文台亦仔細解釋。根據2月1日的電腦模式預測，2月2日廣東沿岸的雲帶會在大陸性氣團影響下逐漸轉薄，更有機會轉晴，輻射冷卻令氣溫較顯著下降。但從實況衛星圖像可見，一道雲帶當日仍覆蓋沿岸地區，輻射冷卻沒有預期中顯著，市區最低氣溫在14、15度左右，新界再低一兩度。

而一道冷鋒於上星期六（7日）早上橫過沿岸地區，預料廣東沿岸會先受東風影響，然後轉受北風影響，而北風抵達時亦會伴隨降雨。隨着當晚午夜後本港由吹偏東風轉為偏北風，並有一兩陣微雨，氣溫顯著下降，但降雨時間較預期短，隨後降溫幅度較慢，當日早上本港天氣相當清涼，大部分地區氣溫降至約13、14度左右。