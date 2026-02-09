華懋慈善基金就借錢打官司案 獲上訴庭批出終審上訴許可

經營澳門博彩及借貸公司的商人林義雄，在2009年曾借出4,285萬港元予華懋慈善基金，讓華懋與商人陳振聰打官司，以爭奪已故華懋集團主席龔如心千億遺產。及後，林義雄與華懋慈善基金對簿公堂，基金爭議款項為林義雄自願捐款而非借貸。高等法院在2023年裁定林義雄勝訴，下令基金連本帶利還款，利息按年息48%計算。基金質疑法定的貸款利率上限等議題，故就數項議題提出上訴，上訴庭今早頒下判決理由書，接納基金提出的部分議題可供爭議，故批出終審法院上訴許可。

原告人為林義雄，被告方則是華懋慈善基金有限公司，本案由被告方申請上訴。

就其中3項議題批出上訴許可

上訴庭頒下判決理由書，引述華懋慈善基金的3項爭議。首先華懋關注，若原訟庭及上訴庭，對口頭合約的詮釋不一致時，上訴庭是否依然可以維持其詮釋，原訟庭質疑上訴庭的詮釋只是與訟雙方的理解。其次基金質疑，若合約條款中的利息或金額達至法定最高限額時，法院是否有權裁定金額確實是屬最高限額，及條款會否因不確定金額而失效。

基金另關注，法定的最高利率是否根據《放債人條例》而訂，即在2009年的「法定最高貸款利率」為年息60%，現為年利率48%。上訴庭同意華懋慈善基金就上述3項爭議提出上訴，原告及被告爭議書面合約的方法是否應適用於確定口頭協議的效力，另外究竟法定的貸款利率上限亦是需探討的議題，上訴庭關注若有貸款利率上限，該貸款利率上限會是多少，故批准基金就相關議題作上訴，交由終審法院上訴委員會考慮。

案件編號：CACV124/2023

法庭記者：黃巧兒