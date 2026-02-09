乙明邨首設跨代共融遊樂空間 創意新設施連繫不同世代

踏入乙明邨的遊樂空間，感受到不一樣的歡笑聲，長者踏上漫步機慢慢熱身，小朋友在彈跳床上蹦跳；繩網陣旁，長者扶一扶、孩子回頭笑一笑，雖則年齡懸殊，卻玩出同一份歡欣。位於乙明邨明耀樓對開的公共空間，2月7日迎來新面貌，全港首個跨代共融遊樂空間正式開放。場內設有手臂轉動輪、漫步機、兒童彈跳床、繩網陣及可邊運動邊充電的健身單車等設施，部分運動設施以屋邨英文名稱「JAT MIN」為靈感設計，色彩明亮，適合不同年齡的街坊一同享用。

由香港房屋協會（房協）與香港理工大學（理大）賽馬會社會創新設計院攜手合作創造。理大賽馬會社會創新設計院早前獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，支持遊樂空間的設計，把沙田乙明邨的公共空間全新規劃成連繫跨代的遊樂好去處，提升居民的幸福感。項目團隊過去兩年走入社區，透過居民訪談與共創工作坊，聽取老中青幼的心聲，打造既安全又充滿歡樂的空間。

跨代共融遊樂空間 盼將理念推廣至更多地區

律政司副司長張國鈞博士主禮時表示，房協是政府房屋政策重要伙伴，一直致力解決住屋問題。政府重視構建跨代共融社區，房協理念與政府不謀而合。以乙明邨為試點，首創將適合不同年齡的健體設施融合，推動長幼同樂，相信能為居民帶來休閒樂趣。房協近年將居家安老理念提升至建立跨代共融居住環境，房協主席凌嘉勤教授強調是次遊樂空間不僅為乙明邨及周邊社區帶來全家玩樂好去處，更標誌「跨代共融在房協」（InterGen@HS）計劃正式啟動，核心口號為「多點點心思・跨代連結好好多」。房協將全方位滲透跨代共融至項目規劃、屋邨改善、物業管理、社區及長者服務，以至商業租務，繼續發揮「房屋實驗室」的角色。他感謝賽馬會資助，形容這是共創設計項目，值得業界參考，將理念推廣至更多地區。

今次乙明邨的遊樂空間成功誕生，充分展現香港理工大學跨學科協作，項目由賽馬會社會創新設計院牽頭，結合理大康復治療科學系、護理學院、食品科學及營養學系、設計學院及納米3D混凝土打印研究中心的專業知識，理大校長滕錦光教授讚揚團隊將研究成果轉化為實用設施，實踐理大造福社會使命，他同時感謝房協、賽馬會慈善信託基金及居民信任，讓乙明邨成香港共融宜居範例。理大將持續推動跨學科研、教育與實踐，應對人口老化挑戰。

試點經驗延伸 商場及創業計劃融入跨代元素

乙明邨早於2021年推出「齊樂同行」計劃，引入北歐式健步徑（Nordic Walk）、芬蘭木棋（Molkky）及柔力球等活動。是次計劃代表房協正式將跨代共融貫穿業務，包括預計2027年開幕、以「建立跨代生活圈」為主題的商場「啟點」（KEyPoint），透過空間設計、商戶組合及多元化活動，營造跨代同樂氛圍，成為社區新地標。

房協去年推出的「跨代『商』連・青年創業計劃」（InterGen Biz-net），在北角健康村及紅磡家維邨提供4間商舖予年輕人創業，結合跨代理念，已於去年11月開業，優秀團隊日後可進駐「啟點」快閃店。

吉祥物「IG Family」亮相 增添親和力

為宣傳理念，房協特別創作的「IG Family」三代家庭吉祥物，六位家庭成員的其中兩位「嫲嫲」歡嬸和「孫仔」樂樂在活動中首度亮相，未來IG Family成員將在多個活動現身，與公眾見面，推廣共融。