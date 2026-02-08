宏福苑安置︱原址重建難實行？何永賢：難長期負擔租津 頌雅路西2029年落成「仍可考慮延長一兩年」

宏福苑大火發生至今已超過兩個月，部分災民期望政府能在農曆新年前敲定、公布長遠安置方案。房屋局局長何永賢在電視節目《講清講楚》表示，政府已收集超過九成居民意見，正積極分析，強調將以「情理兼備」原則平衡各方利益，提供多個安置方案供居民選擇。

原址重建？何：係咪等待呢8年都要租金津貼？

至於原址重建，何永賢指現時援助基金向災民提供兩年租金津貼至2027年底，而重建需時長達十年，即2035年或之後才能落成，「係咪呢8年（等待期間）都要做租金津貼呢？」憂慮相關財政負擔。相反，頌雅路西選址最快2029年落成，因為土地平整早已完成，改圖則在技術上也不難，則可考慮「租津係咪可以畀多一兩年？」

大眾同情災民 惟須平衡其他社會聲音

何永賢坦言，社會大眾都很同情災民，但認為要考慮平衡點，擔心投放資源不當，或引起其他社會聲音。她舉例，雖然想盡量開放多些選擇予災民，惟有些選擇是有衝突，例如既要賠償、又要有自己的物業，明言「 這些就不能夠過多」。

設計收購價錢要公道合理

而其他方案包括「現金收購」、「樓換樓」，何永賢表示，設計收購的價錢時，雖然是以「情」行先，但同時亦要公道、合理。而居屋的選擇，也不能忘記居屋有其他人在輪候、亦有很多人想買，故須細心思考、作平衡。

被問到災民究竟能否重返單位，何永賢指七座受災樓宇受損嚴重，加上未拆除的竹棚有危險，拆除棚竹難度非常高，要慎防物料墮下。她又指樓宇內部安全亦有擔憂，例如不知道會否有個別位置「踩落去時會唔會有安全問題」，而不少年長居民上樓梯等細節也一定要照顧得好。