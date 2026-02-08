天文台｜早上相當清涼 日間部分時間有陽光及乾燥 最高氣溫約20度

天文台指，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。而覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。天文台指今日（8日）正午時分，本港大部分地區的氣溫較昨日（7日）低4至6°C。

天氣︱年廿八最高25°C 比對上一報有所調高

天文台更新九天天氣預報，年廿八（15日）天氣部分時間有陽光，氣溫最高25°C，比對上一報調高1°C；大除夕年廿九（16日）天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至24°C；年初一（17日）天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C。

天文台預測本港下午部分時間有陽光及乾燥，今晚大致多雲，氣溫介乎15°C至20°C。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風，晚上轉吹東風。

天氣︱周一吹7級風 周三起氣溫回升

根據天文台九天天氣預報，天文台指一股達強風程度的東北季候風會在明日（9日）影響華南沿岸，該區早上相當清涼，風勢頗大，吹5級東風，離岸及高地間中達7級。而一道雲帶會在未來一兩日覆蓋廣東。

另外，季候風會在本周中期逐步緩和，華南氣溫回升，周三（11日）天氣大致多雲，日間部分時間有陽光，氣溫回升介乎18°C至24°C。

至於農曆新年天氣，天文台預料一股清勁的偏東氣流會在本周後期影響廣東沿岸，年廿八（15日）天氣部分時間有陽光，早晚局部地區能見度較低，氣溫介乎19°C至25°C；年廿九（16日）天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光，初時局部地區能見度較低，氣溫介乎19°C至24°C；年初一（17日）天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎19°C至23°C。