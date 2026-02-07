何永賢逛「共築．創業家2.0」快閃市集 大讚青年創意吸引：靈感與購物袋滿載︱Kelly Online

「共築．創業家2.0」項目持續推進。房屋局局長何永賢今（7日）在社交平台表示，日前和團隊到Megabox的快閃市集，探訪由嘉里建設及香港青年協會共同挑選的6組青年創業團隊。她感謝商界支持青年的追夢在不同商場不斷擴散。

6個創業項目各有特色

何永賢提到，6個創業項目都有自己的特色。「animomo」為孩童設計情緒繪本和繪本工作坊，讓孩子共同學習、玩樂；「Winger Van Creatie」由一位淋巴癌患者創立，透過繪畫的色彩與線條，轉化為治癒心靈的力量，部分收益更會捐予醫療機構，溫暖更大的社區；「昼夜一陶」以陶土創意產品，透過質樸的觸感讓大家留意日常的美好；「Be My Tea HK」主打抹茶產品，推廣健康生活態度；「Learn by Doing」的「菠蘿包」機械龜，結合STEM教育與香港地道文化，讓小朋友在動手砌玩具的時候，對機械、工程等有更深體會；「香港育見未來科技」推出本地研發的 AI 學習機，以科技讓教育更有針對性。

支持青年創業最好方式是「看見」他們

何永賢讚賞青年創業家的創意非常吸引，形容自己不只滿載靈感，購物袋也同樣滿載。她亦前往房委會轄下的啟鑽商場，到訪創業家店「 RE:I ON」。店主堅持售賣「好看不貴」的鞋款，讓好設計真正走進社區，融入左鄰右里的日常生活。

何永賢表示，支持青年創業，最好的方式就是「看見」他們，並感謝嘉里建設及所有商界伙伴的支持，讓這些優秀的創意被看見、被點亮，亦很高興見證年輕創業家將創意連繫社區，也衷心祝福每位共築創業家的青年在創業路上取得豐碩成果。