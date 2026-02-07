Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何永賢逛「共築．創業家2.0」快閃市集 大讚青年創意吸引：靈感與購物袋滿載︱Kelly Online

社會
更新時間：17:14 2026-02-07 HKT
發佈時間：17:14 2026-02-07 HKT

「共築．創業家2.0」項目持續推進。房屋局局長何永賢今（7日）在社交平台表示，日前和團隊到Megabox的快閃市集，探訪由嘉里建設及香港青年協會共同挑選的6組青年創業團隊。她感謝商界支持青年的追夢在不同商場不斷擴散。

6個創業項目各有特色

何永賢提到，6個創業項目都有自己的特色。「animomo」為孩童設計情緒繪本和繪本工作坊，讓孩子共同學習、玩樂；「Winger Van Creatie」由一位淋巴癌患者創立，透過繪畫的色彩與線條，轉化為治癒心靈的力量，部分收益更會捐予醫療機構，溫暖更大的社區；「昼夜一陶」以陶土創意產品，透過質樸的觸感讓大家留意日常的美好；「Be My Tea HK」主打抹茶產品，推廣健康生活態度；「Learn by Doing」的「菠蘿包」機械龜，結合STEM教育與香港地道文化，讓小朋友在動手砌玩具的時候，對機械、工程等有更深體會；「香港育見未來科技」推出本地研發的 AI 學習機，以科技讓教育更有針對性。

支持青年創業最好方式是「看見」他們

何永賢讚賞青年創業家的創意非常吸引，形容自己不只滿載靈感，購物袋也同樣滿載。她亦前往房委會轄下的啟鑽商場，到訪創業家店「 RE:I ON」。店主堅持售賣「好看不貴」的鞋款，讓好設計真正走進社區，融入左鄰右里的日常生活。

何永賢表示，支持青年創業，最好的方式就是「看見」他們，並感謝嘉里建設及所有商界伙伴的支持，讓這些優秀的創意被看見、被點亮，亦很高興見證年輕創業家將創意連繫社區，也衷心祝福每位共築創業家的青年在創業路上取得豐碩成果。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT