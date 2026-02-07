Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

79X巴士司機因一事轉軚冇行既定路線 直往那打素醫院 全車乘客竟無怨言 網民憂司機被算帳

社會
更新時間：15:08 2026-02-07 HKT
發佈時間：15:08 2026-02-07 HKT

一名網民在社交平台發文，分享其乘搭巴士時的特殊經歷。該乘客指，當時乘搭往皇后山方向的79X路線巴士，途經大埔時，司機突然「急轉落大埔」，而該路線平常並不會駛入該區。發文者起初以為司機行錯路線，隨後得知事出有因，原來「車上有個BB突然抽筋」。為讓嬰兒盡快獲得救治，司機果斷改變行程，「車咗成車人去那打素醫院」。帖文最後表達對嬰兒的關切，寫道「希望BB冇事」，並讚揚司機有愛心，留言區不少網民對此附議。

發文者已去信城巴公司讚揚司機

事件引起網上熱議，不少網民對車長的應變表示讚賞，稱「高速公路要搵架白車比你真係唔易，司機堅抽」，感謝其當機立斷。同時，亦有人肯定車上乘客的包容，認為「乘客都好好」、「乘客有愛，無嘈無鬧」，共同促成這次救援。另有網民建議向城巴公司去信讚揚司機，獲發文者回覆「已回饋」。

網民：巴士衝醫院快過白車？

然而，亦有網民擔心司機可能因偏離路線而面臨投訴甚至處分，留言稱「希望唔好有人投訴」，並憂慮「司機唔好俾公司秋後算帳」。另一方面，有網民提出程序疑問，「唔會幫手call救護車快啲？」質疑巴士體積較大，未必比救護車更靈活快捷。另外，有大埔區居民表示，曾目睹該巴士異常繞路，稱「就係諗緊點解有班車兜到入富亨咁誇張」。

城巴：正了解事件詳情

城巴發言人回覆傳媒表示，周五晚上約10時，城巴79X路線巴士於吐露港公路行駛期間，有名乘客察覺同行小童不適，向車長尋求協助。車長認為情況緊急，安排巴士駛至大埔那打素醫院附近，讓乘客下車求診，其後巴士繼續行程。城巴正了解事件詳情，並感謝同車乘客的諒解。
 

