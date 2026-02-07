資料外洩事故年升21% 鍾麗玲冀今年向立法會諮詢《私隱條例》修訂 研設強制通報及罰款機制

個人資料私隱專員公署日前回顧去年工作，指資料外洩年升21%。私隱專員鍾麗玲今（7日）在電視節目表示，希望今年就《私隱條例》修訂向立法會提交諮詢，建議引入資料外洩事故強制通報及行政罰款機制，以提升保障意識及加強阻嚇力。署方考慮到業界對合規成本的關注，會顧及涉事機構的財政及違規嚴重程度等因素，同時研究分階段推行修訂。

考慮公司規模或財務設罰款罰則

鍾麗玲指出，部分新措施可考慮先行實施，而罰款機制或可稍後推行。署方期望在今年內有具體建議，再提交立法會諮詢。在制定罰則時，會綜合考慮多項因素，例如公司的財政狀況、違規情節的嚴重程度等。她認為若大家遵守法規，根本無須擔心罰款。被問及會否按公司規模或財務狀況設定分級罰款時，鍾麗玲回應稱，中小企與跨國大型企業的財政狀況確實可能存在差異，因此釐定罰款時亦會將這些因素納入考量。

物管公司無必要在業主大會展示業戶姓名及投票意向

公署去年接獲4,228宗投訴，當中有九成涉及私人機構，與物業管理相關的投訴按年增加五成。鍾麗玲表示，有物業管理公司在業主大會中，展示出席業戶的姓名及投票意向，她認為此舉不必要，公署已向相關公司提供改善建議。另亦收到少量與網上影片相關的投訴個案，例如有乘客發現自己與他人或司機爭執的片段，未經同意被上載至社交媒體平台，若當事人要求協助移除，公署會聯絡相關平台跟進。

未能取得受害人資料 港大生AI製不雅影像案調查受阻

另一方面，公署去年曾就一宗港大男生涉嫌利用人工智能製作女性不雅影像的案件展開刑事調查。鍾麗玲表示，由於未能取得受害人的資料，調查無法繼續，她呼籲受害人提供更多證據。

鍾麗玲表示，今年1月接獲43宗與假招聘有關的詐騙個案，涉及套取地盤工人個人資料，而近日再收到83宗個案。她指出，騙徒透過招聘廣告誘使工人提交身份證號碼、平安卡及工人註冊證，即俗稱「地盤三寶」的資料，但事後所謂的中介或判頭便失去聯絡，工人無法開工。

鍾麗玲提醒求職者應小心核實中介或招聘人員的身份，切勿隨意交出個人資料。她透露，部分個案中甚至有人交出銀行戶口號碼，形容該種情況有點危險。

