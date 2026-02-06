Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生蠔食安風波擴大 再有供應商被勒令停售 食環署加強巡查

社會
更新時間：22:53 2026-02-06 HKT
發佈時間：22:53 2026-02-06 HKT

鑑於近期發生多宗與進食生蠔有關的食物中毒個案，食環署食安中心持續跟進，最新調查發現個別食物中毒個案人士曾進食由傑頓國際食品及88投資控股有限公司（Jeton International Food and 88 Investment Holdings Limited）食物製造工場供應的生蠔。食環署已即時指示相關公司暫停出售及供應生蠔，呼籲業界如持有該公司供應的生蠔，應立即停售。調查仍然繼續。 

再有供應商涉事被要求停售

食環署表示，就近期多宗與進食生蠔有關的食物中毒個案，中心在跟進調查後，發現除早前公布的韓國供應商「Seojun Mulsan Co., Ltd.」外，亦有個別個案涉及由「傑頓國際食品及88投資控股有限公司」食物製造工場供應的生蠔。為保障公眾健康，食環署已即時指示該公司暫停出售及供應所有生蠔，並呼籲業界如持有相關產品應立即停售。

近期與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案顯著上升。AI生成圖片
近期與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案顯著上升。AI生成圖片

鑑於近期個案有上升趨勢，食環署即日起在全港展開特別行動，加強巡查持牌食物業處所，確保供即時食用的生蠔在適當溫度下貯存，巡查重點包括保存溫度、存放位置、供應來源、食物處理人員及處所的衞生情況。根據規例，所有即食生蠔須貯存在攝氏0度至4度之間的獨立雪櫃或分格內。若發現違規，食環署將發出警告，嚴重者可被取消牌照。

食環署提醒，蠔隻以過濾海水方式進食，容易在體內積聚諾如病毒、甲型肝炎病毒等微生物。孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等高危人士，應避免進食生蠔，以減低受感染風險。

