涉隱瞞利益衝突判授70萬元電梯工程訂單予母親公司 工程公司前僱員被裁定欺詐罪脫

時任工程公司助理在2019年至2022年間涉嫌隱瞞利益衝突，將逾1,100份升降機及扶手梯保養維修工程訂單，判授予其母成立的承辦商，涉及工程費用約70萬元，遭廉署落案。案中工程公司助理早前否認欺詐罪受審，暫委法官劉綺雲今在西九龍裁判法院（暫區域法院）裁決指，被告坦然向工程公司董事交代與家族生意的關係，相反董事證供則有多處矛盾及不合理之處，居然容許自己不知道涉及利益衝突的公司名稱及數量，終裁定被告罪名不成立。

官：董事供詞存在矛盾不能穩妥信納

劉官裁決時指，智能安全顧問公正行有限公司（智能）董事及總經理周冠雄的供詞，曾要求被告就家族生意申報，以保障智能的利益，故自然應向被告核實有甚麼關連公司，惟董事卻沒有查問，容許自己不知道涉及利益衝突的公司名稱及數量，劉官認為董事不聞不問的態度有違常理。另外，董事表示有很多客戶對被告的服務不滿並作投訴，故被告在2022年離職。劉官認為，被告在智能工作的7年間，沒有收過內部警告信，甚至獲升職加薪，董事的說法站不住腳。

劉官引述董事在廉署的證供，智能沒有將港鐵扶手電梯工程外判予顧問公司，勵精顧問公證行有限公司（勵精）是第一間獲外判的顧問公司。惟辯方在盤問時則指出，智能有向另外兩間顧問公司外判工程，董事則回應「唔記得」。辯方質疑董事在證供中能確實表示沒有外判，董事則回應「人有記得與唔記得」。劉官則認為，董事未能解釋供詞的矛盾，其中一間顧問公司接管工程超過1年，由董事負責準備支票，難以理解董事不知道工程曾外判予勵精以外的顧問公司，故不能穩妥地信納董事證供。

被告指面試時已講明家族生意屬同行

劉官引述被告自辯指，被告在2014年於智能面試時，已向董事表示父母亦從事相關工程公司，屬家族生意，被告在入職後亦多次向董事交代與父母的關係。而董事在2018年因人事關係，要求被告作書面申報備用，劉官認為董事在早期已知道被告與家族生意的關係，被告的證供合情合理，坦然交代與家族生意的關係，終裁定被告罪名不成立。

38歲被告張子聰，是智能安全顧問公正行有限公司（智能）前工程助理，被控一項欺詐罪。控罪指張於2019年3月至2022年期間，向智能隱瞞他及他的母親在勵精顧問公證行有限公司（勵精）的權益，意圖詐騙而誘使智能判授工程訂單和顧問服務予勵精。

控方指被告無申報下外判工程予母親公司

綜合證供，被告案發時受僱於智能為工程助理，負責管理升降機及扶手梯相關的工程項目，職責包括將工程外判予承辦商。根據智能的要求，被告如果在處理有關外判工程的事宜上出現利益衝突的情況，他須向智能提交利益申報。

惟廉署接獲投訴並展開調查後，發現智能案發時按被告的建議將共逾1,100份升降機及扶手梯保養維修工程訂單外判給勵精，涉及工程費用共約70萬元。而被告的母親則是勵精的唯一董事兼股東，被告及其母親都是勵精銀行戶口的授權簽署人。

案件編號：DCCC1232/2023

法庭記者：黃巧兒