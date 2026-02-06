Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

退休警之子攜汽油彈縱火抗議《香港國安法》囚6年 申上訴刑期遭拒

社會
更新時間：13:13 2026-02-06 HKT
發佈時間：13:13 2026-02-06 HKT

2020年《香港國安法》實施翌日港島區有人示威抗議，時年17歲的退休警之子攜有汽油彈，與其他人到美心西餅縱火。經審訊後，退休警之子被裁定縱火、盜竊等共4罪成，判監6年。被告不服判刑，今早向上訴庭申請刑期上訴許可，交代被告將於1年內刑滿出獄，過去在獄中努力更生，中學文憑試考獲佳績，希望上訴庭酌情減刑。上訴庭終拒批上訴許可，駁回上訴，半年內公佈書面理由。

男學生黃梓峻經審訊後被裁定2項縱火罪、1項管有物品意圖損壞財產及1項盜竊罪全部罪成。上訴方今指4罪同出一源，然而原審法官將其中1項罪行的12個月刑期分期執行，終判囚6年，從整體而言判刑過重。上訴方續指被告將於1年內刑滿出獄，過去在獄中努力更生，中學文憑試考獲佳績，希望上訴庭酌情減刑，給予機會被告，讓被告儘快融入社會。

案件編號：CACC67/2023
法庭記者：陳子豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 10:50 HKT
04:52
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
申訴熱話
5小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
15小時前
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
影視圈
4小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2026-02-05 10:37 HKT
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
1小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
2026-02-05 12:19 HKT
愛潑斯坦案｜驚揭英已故名媛「組建佳麗群組」 暗示多為人妻願拋夫棄子
即時國際
6小時前