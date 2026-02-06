退休警之子攜汽油彈縱火抗議《香港國安法》囚6年 申上訴刑期遭拒
更新時間：13:13 2026-02-06 HKT
發佈時間：13:13 2026-02-06 HKT
2020年《香港國安法》實施翌日港島區有人示威抗議，時年17歲的退休警之子攜有汽油彈，與其他人到美心西餅縱火。經審訊後，退休警之子被裁定縱火、盜竊等共4罪成，判監6年。被告不服判刑，今早向上訴庭申請刑期上訴許可，交代被告將於1年內刑滿出獄，過去在獄中努力更生，中學文憑試考獲佳績，希望上訴庭酌情減刑。上訴庭終拒批上訴許可，駁回上訴，半年內公佈書面理由。
男學生黃梓峻經審訊後被裁定2項縱火罪、1項管有物品意圖損壞財產及1項盜竊罪全部罪成。上訴方今指4罪同出一源，然而原審法官將其中1項罪行的12個月刑期分期執行，終判囚6年，從整體而言判刑過重。上訴方續指被告將於1年內刑滿出獄，過去在獄中努力更生，中學文憑試考獲佳績，希望上訴庭酌情減刑，給予機會被告，讓被告儘快融入社會。
案件編號：CACC67/2023
法庭記者：陳子豪
