宏福苑安置︱房委會接手收購 ? 政府：已收95%業主意見 方案敲定後盡快公布

社會
更新時間：18:10 2026-02-05 HKT
發佈時間：18:10 2026-02-05 HKT

政府1月中起，就大埔宏福苑火災後安置問題收集居民意見。有報道指政府很大機會委託房委會推展落實居民重建家園工作，包括處理收購宏福苑業主業權及選購居屋和綠置居安排。政府發言人回覆《星島頭條》查詢時表示，應急住宿安排工作組早前已透過「一戶一社工」以問卷形式，收集受影響業主對不同的長遠居住安排的初步意願，目前已收到超過九成半業主回覆。

政府：已收到超過九成半業主回覆

發言人指工作組現正加緊歸納和分析業主就不同選項的意願，並向行政長官匯報有關進展，行政長官已指示工作組盡快完成分析和提出具體方案，協助受影響家庭早日重建家園。具體方案敲定後會盡快公布。

特首李家超上月底出席行會前，重申高度重視宏福苑居民長遠住宿安排，「應急住宿安排工作組」正密鑼緊鼓地處理相關的內容，歸納不同選項的意願進行分析。他又指，事件涉及問題很複雜，包括每一戶都有個別的情況及需要、不同居民都有不同想法及要求，社會上亦有不同意見，要小心考慮及平衡各方的意見，要兼顧現實的問題例如公共資源的適當運用、公帑投入、住屋資源的分配，以及需要釐清的法律、業權等責任及問題，以妥善地做好過度安排等。

房屋局局長何永賢上月在立法會回應議員時，形容「大埔頌雅路西土地是個好選擇」，指有關土地正在打樁，亦在研究修改圖則，改建居屋，相信能在2029年內落成。

 

 

 


 

