地盤禁煙｜工人違規擬罰承建商40萬 業界轟不公：巴士站有人食煙都唔會告巴士公司啦

在大埔宏福苑火災後，政府計劃立法規定在地盤實施全面禁煙，違反的總承建商或分判商（即大判及二判），最高可罰款達40萬元。建造商會會長廖聖鵬今日（5日）表示，業界整體支持地盤全面禁煙，但對政府建議由承建商承擔最高40萬元罰款的做法持保留態度。他指，承建商並無執法權，難以管理公眾人士或非受僱工人的個人行為，將責任落在承建商身上並不公平，亦會增加地盤管理風險。

廖聖鵬指出，最直接及可行的方式，是把地盤納入現行《吸煙（公眾衞生）條例》的禁煙範圍，而非另設新制度。他舉例指，若道路、公園旁的工程屬地盤範圍，相關吸煙行為的責任難以釐清，「巴士站有人食煙唔會告巴士公司，公園有人食煙唔會告康文署，點解地盤有人食煙但係要告承建商？」

應避免將個人行為後果轉嫁至承建商

他強調，業界一直配合禁煙措施，不少地盤已自設嚴格規管。他認為，社會現時對地盤禁煙的支持度高，是推動立法的適當時機，但立法方向應以簡化為原則，避免將個人行為的後果轉嫁至承建商。

勞工及福利局局長孫玉菡早前表示，正考慮將罰則改為定額罰款，金額或與現時公眾地方吸煙的3,000元罰款看齊，惟同時須修訂吸煙公眾衞生條例。

記者：蔡思宇