建造商會調查：業界短期前景信心偏弱 憂工程量不足與資金周轉雙重夾擊

香港建造商會今日（5日）公布「2025年建造業營商指數」調查結果，顯示業界對建造業短期（1至2年）前景信心偏弱，但對中長期仍保持審慎樂觀。業界對香港未來政治環境的觀感明顯趨向正面，受訪會員公司對此的樂觀評分達7.2分（1分代表非常悲觀，10分代表非常樂觀），為歷次調查最高，反映業界對特區政府施政方向及領導能力整體具信心。

建造業界憂短期工程量不足

調查於去年10月25日至11月30日，以自填問卷並輔以電話跟進方式進行，目標對象為234間建造商會會員公司，成功訪問107間。會員公司對香港建造業前景（1分代表最無信心，10分代表最有信心）的評分分為：短期（1至2年）4.6分、中期（2至5年）5.6分、長期（5年以上）6.6分，反映短期信心偏弱，而中長期相對穩定。就香港整體經濟前景而言，短期為4.9分、中期為5.9分、長期為6.8分，顯示受訪公司對整體經濟的信心較去年略有回升，且對建造業前景與香港整體經濟的長期展望較為審慎樂觀。

就營商環境而言，受訪公司認為對營運影響最大的3項挑戰依次為：「建築成本上升」、「法例法規不斷收緊」及「生產力下降」。展望未來12個月，受訪公司最普遍的憂慮集中在「政府工務工程量不足」、「私人工程量不足」及「資金周轉壓力」，顯示短期風險主要來自工程量不足與現金流壓力的疊加效應。

「2025年建造業營商指數」調查結果顯示，建造業界對短期前景信心偏弱，但對中長期仍保持審慎樂觀。資料圖片

半數受訪公司無申請外勞

調查亦顯示，僅28%受訪公司認為未來工程量足以支撐公司生存，較上年度（2024年）的調查大幅下跌超過10%；33.6%認為未能支撐，38.3%表示難以評估，反映市場不確定性正影響企業的營運與部署。

「建造業輸入勞工計劃」方面，24.3%受訪公司表示曾申請並成功聘用外勞，4.7%表示已申請但未獲批或結果待定，10.3%表示未申請但正考慮申請，另有55.1%表示沒有申請。受訪公司申請或考慮申請的主要原因為「本地技術工人嚴重不足」及「工期緊迫需補充人手」。在傾向需要輸入勞工的受訪公司中，需求最高的工種為「焊接工」、「金屬鋼鐵工」及「泥水工」。

建造商會基於調查結果提出5個倡議方向，包括：穩定工程量供應與項目推出步伐；加快審批、提升項目輪轉效率，優化跨部門流程，令程序更透明、更可量化；改善付款與現金流機制；將大型政府工務工程項目合理分拆及增加中小型工程數目；以安全與生產力為核心投資方向。

記者：蔡思宇