內地禁電動車隱藏式把手 議員倡港府研究惟勿一刀切 運輸署 : 有需要會更新本地要求

內地明年元旦起，規定在內地銷售的汽車必須配備機械車門把手，並預留至少6厘米乘2厘米的凹槽，以確保事故發生時，即使車輛斷電，仍可手動開門救人或逃生。新標準2027年1月1日生效，有2年過渡期。有立法會議員指，香港應借鑑內地做法，並考慮就此事提出質詢，促請政府正視相關風險。亦有汽車業界人士指出，此設計在意外中或阻礙求生及消防員救援，預期內地政策將影響全球車廠設計。

運輸署：密切留意車輛安全及標準最新發展

運輸署回覆《星島頭條》查詢表示，非常重視車輛安全。就現時部分車輛型號配備隱蔽式機械門鎖，署方已於2025年5月向本港汽車業界發出《關於手動操作新型車輛電子門把手通知》，要求所有車輛經銷商及平行進口商，確保車主知悉如何在車廂中操作隱藏式機械門鎖以開啟車門，應對緊急情況。署方會密切留意車輛安全及標準的最新發展，如有需要會適時更新本地要求，確保香港車輛的標準與時並進。

電動車隱藏式把手｜汽車會：如發生火警 可能阻礙救援

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，為追求節能及流線型外觀，不論早期或新款的電動車，其門柄大多採用隱藏式設計，以降低行車時的風阻。然而相關設計如發生嚴重撞擊或火警等意外時，卻可能阻礙車主求生或消防員救援。

李耀培指，大部分電動車的隱藏式門柄旁，均設有手動開啟裝置，但許多車主對此並不知情。因此運輸署自2025年起，已要求所有進口商，包括總代理及平行進口商在售車時，必須以圖片或車主手冊等方式，清晰指明車輛內部的逃生門柄位置及開啟方法。

李耀培：每十架車落地就有七架係電動車

李耀培又指，本港新車市場有約七成為電動車，「每十架車落地就有七架係電動車」，註冊總數已逾13萬部。但作為車主自然以安全為首，「最基本都係安全，未必會考慮最靚或者最流線型」。他預期，內地推出政策將影響全球車廠的未來設計，或會逐步淘汰隱藏式門柄，改回傳統的機械式或日後有更安全的電子設計。他強調內地設相關法例，不代表「舊車唔揸得」。

籲配備附割刀玻璃鎚、泡沫滅火筒

李耀培建議，車主及代理商應在車內配備附有安全帶割刀的玻璃鎚。當車門因嚴重撞擊而變形卡住，或因斷電而無法開啟安全帶時，便可使用此工具擊碎車窗逃生。並建議車主可添置專為電動車而設的泡沫滅火筒器，並放置在車廂內，以便在意外發生初期控制火勢。

陳恒鑌倡設寬限期 先發指引作勸喻

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，香港應借鑑內地禁止電動車使用隱藏式車門把手，並考慮在立法會就此事提出質詢，促請政府正視問題。對於若禁止出售相關設計的電動車，會否對本港市場造成重大影響，陳恒鑌認為本港大部分電動車均由內地供應，只要內地因應安全情況要求車廠更改設計，香港市場亦會隨之變動，故相信對本港市場影響不大。

至於如何處理已出售的車輛，陳恒鑌認為，當局可為現有車主設立安全指引，並逐步淘汰相關車款，而非「一刀切」禁止。同時，車廠亦可透過修改軟件程式，讓車門在斷電時能自動解鎖，或增設緊急開關，以減低風險。

考慮到香港並非汽車生產地，主要依賴進口，陳恒鑌建議不必立即跟隨內地立法，可先觀察一段時間，進行充足諮詢。當局應先與汽車業界及銷售代理進行充分諮詢，並以勸喻、呼籲及提醒等方式，給予業界寬限期，待車廠自行因應市場需要改變設計。

記者：李健威