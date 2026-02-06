精彩全運回顧︱全運賽事堅實後盾 16000義工無私奉獻

為籌組高效義工團隊支援十五運會和殘特奧會，統籌辦委任義務工作發展局及香港志願者協會為義工計劃協作機構。義工計劃推出後反應熱烈，吸引超過3萬名市民報名。他們懷着對體育的熱忱和奉獻精神，踴躍投身服務，充分展現香港社會的團結與活力，為賽事注入強心針。

在服務過程中，無論是場館內外的任何崗位，每一位義工都表現專業，以親切的態度迎接和協助到場人士，令他們感受到細緻而貼心的安排。香港賽區義工的全情投入，不僅確保了賽事運作的整體質素，更體現出市民在國家級盛事中積極參與、全力以赴的精神與拼勁，成為幕後最堅實的後盾。

雖然十五運會和殘特奧會已經畫上圓滿句號，但全運義工的故事尚未完結。為表彰他們在賽事期間的無私奉獻與卓越貢獻，文化體育及旅遊局明天會在將軍澳香港單車館舉行「十五運會和殘特奧會香港賽區義工嘉許禮」，向各位默默耕耘的義工致以最誠摯的感謝與最崇高的敬意。屆時將有一系列精彩節目及感謝環節，讓大家有機會重聚，並重溫一起投入全運的難忘時光，延續感動。