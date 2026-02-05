Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩男涉以虛假海外車牌申請免試發香港駕照 1人缺席聆訊 法庭發拘捕令 另1人續保釋至3月訊

社會
更新時間：11:15 2026-02-05 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-05 HKT

兩南亞漢涉訛稱持有外國駕駛執照，誘騙運輸署批准他們豁免參加本地駕駛考試，直接獲發香港駕駛執照。2人被廉署控告串謀詐騙罪，分兩案處理，今於東區裁判法院再提訊，其中1人缺席聆訊，法庭應控方申請發出拘捕令；另1人則沒有律師代表，主任裁判官張志偉遂押後案件至3月19日再訊，以待他申請當值律師服務。

兩人同被控串謀詐騙罪

兩案被告分別為21歲Ibrahim Muhammad及23歲楊李軍Falaq-Sher，均報稱任職送貨員，各被控1項串謀詐騙罪。

控罪指兩名被告於2022年5月26至2023年8月1期間分別與其他人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱他們符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

Ibrahim Muhammad今日缺席聆訊，遭法庭發拘捕令。資料圖片
Ibrahim Muhammad今日缺席聆訊，遭法庭發拘捕令。資料圖片

1人缺席1人擬認罪

楊李軍今應訊時沒有律師代表，他一度表示擬認罪。惟張官向他解釋其權利及當值律師服務後，楊李軍稱欲尋求當值律師服務。張官遂押後案件至3月19日再訊，期間續准楊李軍保釋候訊。

Ibrahim Muhammad今天則未有到庭應訊，控方申請法庭發出拘捕令，獲張官批准。

案件編號：ESCC3001、3005/2025
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
5小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
22小時前
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
53歲「張學友前拍檔」撞裂臉骨極恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲狀腺惡疾暴瘦24公斤
影視圈
13小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
3小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
19小時前
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點
影視圈
16小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
2026-02-04 09:40 HKT
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
2026-02-04 10:00 HKT
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT