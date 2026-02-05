兩男涉以虛假海外車牌申請免試發香港駕照 1人缺席聆訊 法庭發拘捕令 另1人續保釋至3月訊

兩南亞漢涉訛稱持有外國駕駛執照，誘騙運輸署批准他們豁免參加本地駕駛考試，直接獲發香港駕駛執照。2人被廉署控告串謀詐騙罪，分兩案處理，今於東區裁判法院再提訊，其中1人缺席聆訊，法庭應控方申請發出拘捕令；另1人則沒有律師代表，主任裁判官張志偉遂押後案件至3月19日再訊，以待他申請當值律師服務。

兩人同被控串謀詐騙罪

兩案被告分別為21歲Ibrahim Muhammad及23歲楊李軍Falaq-Sher，均報稱任職送貨員，各被控1項串謀詐騙罪。

控罪指兩名被告於2022年5月26至2023年8月1期間分別與其他人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱他們符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

Ibrahim Muhammad今日缺席聆訊，遭法庭發拘捕令。資料圖片

1人缺席1人擬認罪

楊李軍今應訊時沒有律師代表，他一度表示擬認罪。惟張官向他解釋其權利及當值律師服務後，楊李軍稱欲尋求當值律師服務。張官遂押後案件至3月19日再訊，期間續准楊李軍保釋候訊。

Ibrahim Muhammad今天則未有到庭應訊，控方申請法庭發出拘捕令，獲張官批准。

案件編號：ESCC3001、3005/2025

法庭記者：王仁昌